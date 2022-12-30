破除去台化 台積南科3奈米擴廠 投資逾1.8兆

台積電29日在南科晶圓18廠基地舉行3奈米量產暨擴廠典禮。行政院副院長沈榮津（左起）、台積電董事長劉德音及經濟部長王美花等人出席。(記者劉學聖／攝影)

台積電 本月上旬舉行美國亞利桑納州 晶圓廠的設備進廠典禮，引發「去台化」疑慮。台積電昨天在南科舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音表示，台積電在南科投資 金額已逾1.8兆元台幣(約586億6600萬美元)，後續還會在新竹、中科及高雄建新廠，展現深耕台灣的決心。

這是台積電在2018年1月舉行18廠動土典禮以來，事隔4年再次舉辦盛大典禮，相較5奈米量產因正值疫情，無法舉辦盛大儀式，台積電昨針對3奈米舉辦量產暨擴廠和上梁典禮，雖不再低調，但市場解讀為化解因美國亞利桑納州廠導入3奈米製程，且加碼投資至400億美元所引發「去台化」疑慮的用意甚為明顯。

劉德音指出，台積電3奈米製程的良率已經和5奈米量產同期的良率相當，預估3奈米技術將在量產5年內釋放全世界1.5兆美元終端產品價值。他也揭露台積電下一步布局說：「隨著南科建廠告一個段落，明年希望這樣經驗豐富的團隊，能夠繼續和我們共同往高雄及新竹的新廠。」

市場人士說，劉德音的談話除了有意端正近期「去台化」的視聽，也是台積電、三星和英特爾三強爭霸之際，台積電向全球昭告3奈米良率取得絕對性領先，可正式對外接單，而3奈米將成為全球下個快速導入的製程，並成為推升台積電未來營收成長主力。

此外，劉德音表示，明年位於寶山的台積電研發中心，將在新竹科學園區開幕，預計將進駐8000名研發人員。目前也在準備的2奈米晶圓廠，將落腳在新竹與台中科學園區，6期工程都依計畫進行。

行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等官員昨也出席典禮，沈榮津說，感謝台積電持續投資台灣，把先進製程留在台灣，政府將全力協助後續水電及人才等問題，壯大台灣半導體優勢。王美花除重申沒有「去台化」問題，更要穩固客戶關係，台積電勢必要走出去；台灣要低調、持續創新，把供應鏈做好。