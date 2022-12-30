台南白骨案 不滿另結新 揪友打死前女友

台南市山區被發現一具遺骸，警方確認是失蹤陳姓女子，查出王姓前男友（中）找王姓男友人（左二）涉聯手毆打致死，拘提兩人重回現場模擬過程。（記者謝進盛／翻攝）

台南市山區今年7月被發現一具遺骸，警方確認是台中市失蹤一個多月中度智障陳姓女子，查出王姓前男友不滿她另結新歡，找王姓男友人載她上山後涉聯手毆打致死，前天拘提到案依殺人罪嫌移送，兩人坦認犯案，檢方昨聲押禁見獲准。

警方調查，7月13日下午3點半，台南新化區礁坑山區一名地主趁雨後採雷公菇，在竹林發現遺骸及運動褲、拖鞋報案。檢方相驗遺體有被動物啃食痕跡，腰部以下有皮肉，其他部位剩白骨，頭骨無鈍器傷或明顯碎裂痕跡，研判臟器出血或肌肉 損傷造成橫紋肌溶解症死亡。

新化警分局報請台南地檢署指揮偵辦，訪查全台失蹤人口，經法醫研究所比對ＤＮＡ，確認死者是住台中太平區22歲陳姓女子，她6月5日外出未再返家，家屬隔月報警協尋。據調查，陳與父母均中度智障，她常上網交友，與男網友交往懷孕，兩年前在家中浴室生下一子夭折，因當時被警方調查而留下ＤＮＡ。

警方訪查家屬發現，陳與在台南某餐廳工作23歲王姓前男友不歡而散，懷疑情殺，調閱通聯紀錄查出案發時他密集聯繫住高雄市朋友、從事寵物籠生意廿六歲王姓男子，調監視器追出陳外出當天被王姓友人開車載走，前天赴兩人住處拘提到案，帶回命案現場模擬過程。

警方查出，陳與兩名犯嫌是網友，與王姓前男友分手後另交男友，王不滿LINE 被封鎖，6月5日相約上山遊玩，找王姓友人載陳到命案現場後聯手毆打致死。

王姓前男友坦承踹踢腹部、臉頰等，王姓友人稱持撞球桿敲擊，兩人互推責任指對方下手較重才致死，都說只是教訓，沒想到出人命，見陳倒地失去意識後離開，兩天後重返發現陳已死亡。