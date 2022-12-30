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團團、裴洛西、綠大敗… 2022十大新聞驚嘆

台灣新聞組╱綜合報導
8月3日，美國聯邦眾議院議長裴洛西（左五），拜會總統蔡英文及立法院。（本報資料照片）
8月3日，美國聯邦眾議院議長裴洛西（左五），拜會總統蔡英文及立法院。（本報資料照片）

2022年即將畫下句點，這一整年裡，從年初的新冠疫情大流行，到年底民進黨落得創黨以來最差戰績的九合一選舉，台灣不曾間斷地上演著令人記憶猶新的新聞事件。本報精選了今年十大新聞，讓讀者們回顧這些重大的時刻，留住2022的時代回憶。

一、從確診大爆發到疫情解封

1月26日，中央疫情指揮中心證實，台灣出現10條Omicron獨立傳播鏈。2月15日，指揮中心宣布首例Omicron死亡案例，8旬婦患慢性病，染疫16天病逝。4月15日，單日本土確診人數新增1209例，首度突破千例大關；4月28日，單日新增11353例本土確診人數，首度破萬。5月19日，確診人數再攀升，單日本土確診人數逾9萬，達到巔峰。

10月13日，實施邊境開放，取消禁團令，入境「0+7」免居家隔離。12月1日，指揮中心宣布口罩解禁，戶外免戴口罩，室內仍須配戴。

12月1日，台灣疫情逐漸趨緩，口罩政策鬆綁，取消戶外戴口罩規定。（記者林伯東／攝...
12月1日，台灣疫情逐漸趨緩，口罩政策鬆綁，取消戶外戴口罩規定。（記者林伯東／攝影）

二、303全台大停電

3月3日，興達電廠工作人員操作失誤，造成南部電力系統故障，全台大規模無預警停電，波及549萬戶。經濟部長王美花致歉，自請處分被慰留，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌皆向國民道歉，承諾究責。

三、大S閃婚風波

3月8日，大S離婚4個月後，閃婚舊愛具俊曄，但與前夫汪小菲仍風波不斷。11月21日，汪小菲因不滿週刊爆料他積欠大S生活費，要求大S歸還號稱新台幣932萬元的床墊，掀起熱議。

大S(左)、具俊曄成為2022最火紅人物。(摘自IG)
大S(左)、具俊曄成為2022最火紅人物。(摘自IG)

四、林智堅論文抄襲風波

7月5日，國民黨台北市議員王鴻薇與媒體人黃揚明，相繼指控林智堅2篇論文抄襲。8月9日，台大認定林智堅抄襲，撤銷其碩士學位。8月10日，民進黨主席蔡英文定調，全黨挺林智堅一人。8月12日，林智堅宣布退出桃園市長選舉，改由鄭運鵬接棒參選。8月24日，中華大學審議出爐，撤銷林智堅學位。影響所及，其後立委蔡璧如、蔡適應、桃園市長鄭文燦等政治人物皆被卸除碩士學位。

五、柬埔寨求職詐騙與台版柬埔寨

台灣人遭轉賣淪為奴工，被迫從事詐欺、人口販運等工作，若不從則遭虐打、性侵、摘器官，逾千人失聯。7月中旬起，警察在機場舉牌巡邏，攔截欲赴柬埔寨的民眾。新北市警方11月破獲詐團集中營式囚禁61名求職者，其中三人遭虐死棄屍山區，「台版柬埔寨」案震驚社會。

六、台南殺警案

8月22日，台南市員警凃明誠、曹瑞傑，因追捕竊車嫌犯遇襲殉職。10月1日，立法院三讀通過「警械使用條例」修法，警察在4種情況下，得使用槍械逕行射擊。10月7日，台南殺警案開庭，家屬崩潰痛斥廢死團體，要求判犯人死刑。

七、花東連震

3月23日，花蓮、台東發生芮氏規模6.6地震，一夜連搖40餘次，造成劉德波百年洋樓倒塌、施工中的玉興橋斷裂。9月18日，花東再度發生芮氏規模6.8強震，且餘震不斷，導致1人死亡、146人受傷。花東強震災情頻傳，花蓮玉里大樓倒塌壓垮超商；花蓮東里站月台坍塌，台鐵列車遭壓傾斜出軌；玉里、高寮、崙天大橋斷裂，交通受阻。

9月18日，花蓮發生芮氏規模6.8強震，玉里大樓倒塌壓垮超商，4人被救出。（記者...
9月18日，花蓮發生芮氏規模6.8強震，玉里大樓倒塌壓垮超商，4人被救出。（記者季相儒／攝影）

八、貓熊團團病逝

8月底，貓熊團團出現癲癇症狀，11月1日，大陸專家來台灣探視團團，並與台北市立動物園人員討論照護細節。11月19日，團團病況惡化，於麻醉中沉睡離世。12月19日，屍體解剖報告出爐，團團患原發性腦瘤，導致前大腦嚴重萎縮，發生癲癇。

11月19日，貓熊團團病況惡化，於麻醉中沉睡離世。（圖：動物園提供）
11月19日，貓熊團團病況惡化，於麻醉中沉睡離世。（圖：動物園提供）

九、裴洛西旋風訪台

8月2日，美國眾議院議長裴洛西抵台，拜會蔡總統談話時表態：「絕對不會背棄對台灣的承諾」。8月4日，裴洛西訪台後，中國解放軍展開「圍台軍演」，於台灣水域及空域進行實彈射擊，飛彈越過台灣上空，落入周圍外海，台外交部發表譴責。8月7日，66架次共機擾台，22架共機逾越台海中線，台海局勢緊張。

十、九合一選舉 民進黨大敗

11月26日，舉行九合一大選，國民黨奪13縣市，民進黨拿5縣市。綠營大敗，蔡英文辭黨主席，朱立倫表示，「操控民意、動用網軍，會被民眾唾棄」。11月30日，陳其邁接任民進黨代理黨主席，兩度鞠躬喊話檢討。12月8日，賴清德宣布角逐民進黨主席，備戰2024總統大選。12月18日，嘉義市長選舉，黃敏惠勝出，國民黨再奪1縣市。

11月26日，舉行九合一大選，國民黨奪14縣市，民進黨拿5縣市。（記者林澔一／攝...
11月26日，舉行九合一大選，國民黨奪14縣市，民進黨拿5縣市。（記者林澔一／攝影）

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