義務役預官制擬恢復 少尉薪資可達4.2萬

義務役延長一年，面對國軍招募廣告，役男也面對新的未來。(記者余承翰／攝影)

2024年起義務役期恢復至1年，行政院會昨核定國防部 「強化全民國防兵力結構調整方案」及內政部 「替代役配合方案」，後續將送立法院查照，立院預計今天列為院會報告事項；而預官制度國防部也將恢復，少尉階義務役預官薪資可望有4.2萬元（台幣，下同，約1370美元）。

本報系聯合報報導，內政部報告指出，2005年次後役男申請服替代役，須符合家庭因素及宗教因素二類，役期、薪俸亦將比照義務役士兵；以宗教因素申請服替代役，役期則調整為1年2個月。

國防部副部長柏鴻輝表示，志願役有志願役加給、專業加給與離外島加給等，在等級上與義務役差別約1萬5000（約490美元）至3萬元（約980美元），鼓勵志願役爭取職務，薪資結構自然就會調節。

台北中國時報報導，義務役待遇大幅提高，最基層的二兵有2萬6307元，替代役比照辦理，且國防部也規畫恢復預官制度，以少尉掛階的義務役預官，可領逾4.2萬。但因志願役待遇維持不變，外界憂心影響志願役的招募。對此，國防部副部長柏鴻輝昨天表示，軍中升遷制度完善，能鼓勵志願役同仁積極往上，不會出現招不到志願役的情況。

柏鴻輝表示，以二兵為例，志願役人事成本為3萬9522元，1年期義務役是2萬6307元，而志願役約在半年後升到一兵，薪資增加2000元以上，1年後可加入下士選拔，薪資從將近4萬提高至近4.6萬，而1年期的義務役下士約為3.2萬，兩者有差距。從少尉來看，成長幅度更大，志願役少尉薪資約5萬6000元，1年期義務役少尉約為4.2萬。