我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

義務役預官制擬恢復 少尉薪資可達4.2萬

台灣新聞組／台北30日電
義務役延長一年，面對國軍招募廣告，役男也面對新的未來。(記者余承翰／攝影)
義務役延長一年，面對國軍招募廣告，役男也面對新的未來。(記者余承翰／攝影)

2024年起義務役期恢復至1年，行政院會昨核定國防部「強化全民國防兵力結構調整方案」及內政部「替代役配合方案」，後續將送立法院查照，立院預計今天列為院會報告事項；而預官制度國防部也將恢復，少尉階義務役預官薪資可望有4.2萬元（台幣，下同，約1370美元）。

本報系聯合報報導，內政部報告指出，2005年次後役男申請服替代役，須符合家庭因素及宗教因素二類，役期、薪俸亦將比照義務役士兵；以宗教因素申請服替代役，役期則調整為1年2個月。

國防部副部長柏鴻輝表示，志願役有志願役加給、專業加給與離外島加給等，在等級上與義務役差別約1萬5000（約490美元）至3萬元（約980美元），鼓勵志願役爭取職務，薪資結構自然就會調節。

台北中國時報報導，義務役待遇大幅提高，最基層的二兵有2萬6307元，替代役比照辦理，且國防部也規畫恢復預官制度，以少尉掛階的義務役預官，可領逾4.2萬。但因志願役待遇維持不變，外界憂心影響志願役的招募。對此，國防部副部長柏鴻輝昨天表示，軍中升遷制度完善，能鼓勵志願役同仁積極往上，不會出現招不到志願役的情況。

柏鴻輝表示，以二兵為例，志願役人事成本為3萬9522元，1年期義務役是2萬6307元，而志願役約在半年後升到一兵，薪資增加2000元以上，1年後可加入下士選拔，薪資從將近4萬提高至近4.6萬，而1年期的義務役下士約為3.2萬，兩者有差距。從少尉來看，成長幅度更大，志願役少尉薪資約5萬6000元，1年期義務役少尉約為4.2萬。

國防部 內政部

上一則

檢調查高端內線交易 母公司疑掏空上億

下一則

出書獻策「和中愛台」 連戰：芒果乾無法複製到2024

延伸閱讀

美要求恢復美中兩軍對話 中：取消對話是對美必要反制

美要求恢復美中兩軍對話 中：取消對話是對美必要反制
義學者：義務役恢復一年 台灣防禦戰略一部分

義學者：義務役恢復一年 台灣防禦戰略一部分
中國國防部：哪裡有分裂行徑 哪裡就有解放軍

中國國防部：哪裡有分裂行徑 哪裡就有解放軍
台國防部規畫服役就學1+3年 學生跳腳

台國防部規畫服役就學1+3年 學生跳腳

熱門新聞

憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%