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新聞評論／衰退來襲，浮誇的政府能閃躲還稅於民？

新聞評論
立委要求還稅於民。(本報資料照片)
立委要求還稅於民。(本報資料照片)

蔡總統宣布兵役延長前，先邀民進黨立委便當會說明；但不少綠委未等餐會結束即先退席，要趕赴記者會呼籲政府「還稅於民」。原因很簡單：延役是不討好的政策，綠委避之唯恐不及；而呼籲撒幣發錢則是「爽政」，大家當然搶著做。「報喜不報憂」是民進黨所擅長，誇稱今年稅收超徵4500億元(台幣，下同，約146億4000萬美元)正是這種心態下的產物，卻不顧景氣正迅速滑向衰退的藍燈。如今，「還稅於民」的聲浪四起，蔡政府已騎虎難下。

蔡英文上台後，除了2020年外，年年宣告稅收大幅「超徵」，並自誇是「嚴守財政紀律」的政府。事實上，稅收雖難免隨景氣波動而升降，但如果年年超徵，便顯得不可思議。其中蹊蹺，若非稅收預測機制失靈，便是刻意壓低目標值，以便實際稅收更易於達標，數字更顯亮麗。另一種可能，則是稅制結構老舊傾斜，未隨社會變遷調整，導致稅負過度集中，使租稅正義變形。

以今年的稅收為例，至11月底已突破3兆元，創歷年最高。其中，僅「營所稅」即高達1.13兆，年增47％，超徵3200多億元。然而，營所稅的超徵，雖與去年上市櫃公司獲利大增有關；但更關鍵的因素，是政府為疫情考慮企業營收而連3年實施「營所稅免暫繳」。因此，去年企業未暫繳的營所稅，集中到今年繳交，才造成鉅額超徵。這種情形，去年已發生過一回，出現2000多億超徵；但財政部繼續實施「免暫繳」，又不務實調整營所稅預估值，導致今年出現更高額超徵。

問題是，稅收是一個落後指標，要檢視經濟景氣的榮枯，從外銷訂單、海關進出口、乃至工業生產指數的變化，可以看得更清楚。而根據相關單位公布的上述數字，這些指標均指向墜崖式下降的趨勢。11月的出口是「連三黑」，年減幅高達13％，對大陸及香港的出口更衰退超過兩成，歐美市場也是雙位數衰退。外銷接單更慘，除了「連三黑」，年減23.4％。這些，對高度倚賴外貿的台灣，猶如颶風來襲的警報。工業生產指數同樣「連三黑」，年減4.9％，嗅不出一絲樂觀氣息。

就在立委競相要求「還稅於民」之際，國發會發布了11月景氣出現「藍燈」的訊息，景氣對策信號判斷分數更驟降6分，來到了13年半的新低。這顆幽幽而來的藍燈，比起蔡政府先前高調宣示稅收超徵4500億元，恰好形成一個諷刺的對比。一個專門「報喜不報憂」的政府，再怎麼自誇善於經營、超前部署、財政紀律良好，也不能不面對迎頭而來的衰退巨浪，這還是個躲不掉的全球性的風暴。

如果是一個理性的政府，我們會建議它將超徵的稅款先拿來還債，包括填補勞保基金虧損，並解決因政策性凍漲造成的油電公司鉅額虧損。畢竟，蔡政府任內為了前瞻建設計畫及新冠疫情，各編列了8000多億特別預算，加上不斷追加的軍購特別預算，法外支出已達2兆，這些都需要解決。然而，對於一個追求近利、政治掛帥、不顧長期經營的執政黨，再怎麼理性的建言也是枉然。尤其，民進黨剛剛遭逢慘敗，此際「發錢贖罪」的氛圍正在形成；既然連在野黨都喊出還稅於民，蔡政府怎可能放過這個大撒幣的機會？

因此，我們只能建議：蔡政府若要還稅於民，請採取正直而便民的方式，不要再去印製幾倍券，不要再讓人民去排隊領取，閣揆不要再拿球桿指東畫西說是政府的「功德」。把錢還給百姓，人民可能比政府更懂善用！(轉載自聯合報社論)

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