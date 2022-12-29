台國防部規畫服役就學1+3年 學生跳腳

國防部長邱國正（左）率相關人員拜會國民黨立法院黨團，報告兵役延長1年案。(記者曾學仁／攝影)

義務役將延長為1年，為讓役男可在大學期間同時完成服役與學業，國防部 拋出「1+3」年規畫，以縮短1學年時間讓學生修完所有學分，擬透過放寬學分上限和利用寒暑假修課等方式達成。學生團體說，4年學分壓縮在3年完成，學生能否負荷是問題；校方也質疑，因兵役延長要學生3年內完成學業，恐違新課綱自主、跨領域學習精神。

根據國防部說帖，教育部 若能與各大專院校研商，將由內政部 配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，讓就學役男有先入營服役的選項，並以縮短1學年的時間修習學分。換言之，若有意在4年完成學業與兵役者，可採「1+3年」完成，方案可包括放寬學分上限、利用寒暑假修課等。

不過，要取得大學學位，至少要修滿128學分，現行分攤至4年、8學期，若再加上實習、研究等，學生未來要改拚3年內完成，連寒暑假都會泡湯。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，該作法僅是「兩害相權取其輕」，學生能否負荷仍是問題，不少學生會安排暑修，學校也鼓勵學生寒暑假去企業或國際遊學，如果要3年內拚完大學學業，上述活動就會被犧牲。

張育萌說，確實有部分課程有分暑修、學期的版本，但要大學教授精心設計教案才能配合，不過各科系落差大，也許理論課能壓縮，但實作、實習課就不行，未來學生學習專業知識恐只能急就章。

成功大學教務長蔡群立說，一般成大生若要提前畢業，大一至大三共6學期平均要達80分以上，或班級排名前15%才能申請，也就是必須「相當優秀」。以電機系為例，畢業學分為140個，分攤4年已相當繁重，教育部新課綱政策強調學生自主學習、產業鏈結、跨領域學習，卻因兵役要在3年集中修課，恐與理想相違。

台科大教務長阮聖彰說，一般科大生在大三前幾乎能將必修修完，大四剩不到10學分，多數會利用大四實習，若未來學生想利用寒暑假修課，能自主運用的時間就會變少。

教育部說，會在明年初和大專校院和學生團體交換意見，並尊重學生個人意願選擇。

另外，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭說，希望未來可以將女性官兵納入教召對象，國防部長邱國正回覆，現在的設備、各方面都還不是那麼成熟，但是國防部已經開始規畫，明年可以少量地試辦女性官兵教召，未來再視情況擴大辦理。

王婉諭指出，全民國防的概念不只有役期延長，還包括多元服役的情況，像是有些女性或者不符合體位的男性，如果他們也想要投入國防戰役，希望國防部讓不同體位的人都能夠參與，並且未來持續朝向這個目標努力。

邱國正說，他知道有些女性有意願加入教召，但是目前沒有相關設備，國防部現在已經在進行籌備，明年會先小規模試辦，一個排大概幾十個人，如果試辦的狀況不錯，再變成一個連，未來會一步一步來進行，「如果要做的話一定會同步，北中南花東同步來做」。

王婉諭會後受訪時表示，時代力量大方向支持兵役延長，未來會繼續監督國防部，過去大家都覺得服兵役有點浪費生命，兵役改革主要是希望提升防衛能力，包括訓練的內容、如何落實目標都非常重要。