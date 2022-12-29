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建中台大第一人 藍翊誠加盟味全龍

記者蘇志畬／台北29日電
藍翊誠月初退伍，28日與龍隊正式完成簽約。(圖：味全龍隊提供)
藍翊誠月初退伍，28日與龍隊正式完成簽約。(圖：味全龍隊提供)

中華職棒味全龍隊昨天與24歲左投藍翊誠完成簽約，他的學歷成為一大亮點，從建國中學、台灣大學兩所名校畢業，成為兩校校史第一位職棒球員，簽約金加上激勵獎金總額80萬元（台幣，下同，約2.6萬美元）。

台大化學系畢業生，不少人到半導體產業工作，藍翊誠「想要當個不普通的人。」台大光環在棒球場上不適用，但他想要挑戰自己，測試在棒球領域能走到多遠。

藍翊誠大學時期就扛起王牌投手一職，到大四接觸科學化訓練後，球速更在一年內從原本130公里飆破140公里，畢業後效力安永鮮物隊接受科班訓練，升速到142公里，也獲得龍隊青睞。

藍翊誠在今年中職季中選秀會第7輪獲得龍隊指名，不過8月就入伍服役，期間透過經紀公司洽談合約，龍隊球團特別為他留下一席60人契約保留名單額度，12月1日退伍後，昨正式簽約。

龍隊透露，與藍翊誠簽下兩年複數年合約，簽約金加上激勵獎金80萬，升上一軍月薪8萬（約2600美元），二軍則為6萬（約1950美元），他選擇47號作為背號。

藍翊誠成為中職第一位台大畢業生，台大不是未曾擁有過棒球好手，1973年世界青少棒冠軍國手孫金鼎就曾考上台大法律系，電機系校友吳誠文曾是1971年威廉波特少棒冠軍國手，但像藍翊誠先念完台大、再進入職棒是校史前所未見。

威廉 波特

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