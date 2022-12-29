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54碩博士班新生掛零 台大國發所在列

記者趙宥寧／台北29日電

教育部昨公布111學年（2022年）各大專校院新生註冊率，除了有19所大專校院新生註冊率未達6成，若以個別來看，共有54個碩博士班新生註冊率掛蛋，台大、台師大、陽明交大均入列，另也有58個學士、2專班招不到學生。

博士班部分，包括台大戲劇學系、引發論文案爭議的國發所、綠色永續材料與精密元件博士學位學程、森林環境暨資源學系、分子醫學研究所等都掛蛋，但國發所、分子醫學所碩士班皆滿招；另還有陽明交大環境工程所、生理學所、清大天文所、台師大歷史系博士班註冊率也是零。

台大說，今年僅森林環境暨資源學系無人報考，其餘皆有人報考但未錄取，或錄取後未註冊。

至於台師大歷史系也有相當程度的考取率，是因博士班要求高，錄取人數不如預期。

陽明交大則說，國際化後師資條件若需全英授課，或因修業年限較長，還有少子化衝擊致教職減少，都會降低博班報考意願，但熱門領域招考競爭仍激烈。

今年也有13個碩士班招生掛蛋，成大、北科大、聯合大學名列其中；另學士、二專班部分，招不到學生的多為技專校院進修部。

教育部表示，碩博士班也會受少子化衝擊，現階段除了推動相關計畫強化人才培育，也鼓勵大專校院招收境外生，部分頂尖學校碩博士則因寧缺勿濫，並非招生不佳。為及時回應產業界彈性需求，因此也提供部分招生名額供學校彈性調整。

今年各大專校院新生註冊率有19所未達6成「淹水線」，創歷年新高，不僅包括老牌私校，甚至首次出現國立技專。

國立台東專科學校、高苑科大、聖約翰科大、華夏科大、真理大學、明道大學，今年新生註冊率，皆不到5成，文化大學、大葉大學、長榮大學、經國管理學院等也不到6成，其中明道、遠東科大、東方設計大學連3年未達6成，台東專校是唯一在6成淹水線下的公立學校，註冊率最低則是高苑科大僅約2成5；介於6成至7成間「淹水邊緣」也有20所。

老牌私校不只文大註冊率雪崩式下滑，從8成5剩5成8，實踐大學也僅6成7，淡江大學也未破8成；往年註冊率可以達到9成的輔仁大學、東吳大學、東海大學、世新大學、大同大學，今年這些學校皆在8成間。

私立大學校長、教團皆表示，不少私校在少子化衝擊之下「不投降、不認輸」，未能及時自動減招才會出現「斷崖式」缺額，而且大專新生117年（2028年）才會降谷底，估未來5年，至少40所私大將面臨退場危機。

教育部 招生 醫學

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