一家3口走斑馬線 公車撞死母子 司機在醫院下跪道歉

台中李女一家三口過馬路遭左轉公車撞上，她與一歲兒子雙亡，現場嬰兒車被輾壓支離破碎。(記者陳宏睿／翻攝)

台中豐原客運一輛公車前天深夜行經路口綠燈左轉，未注意同向李女一家三口走在行人穿越道過馬路，撞上李女與坐在嬰兒車內的一歲兒子，母子雙亡；李女伊拉克籍季姓丈夫目睹嬰兒車被輾碎，哀痛欲絕。公車陳姓司機稱天色昏暗、視線死角「沒看到」，在醫院向季男下跪道歉，檢方訊後依過失致死罪以10萬元（台幣，下同，約3200美元）交保。

30歲李姓女子與32歲季姓夫婿都畢業於中國醫藥大學，季男教書，李女在生技公司上班，去年7月喜獲麟兒。

前天深夜11時許，李女和丈夫推嬰兒車帶兒子外出吃消夜，返家行經學士路行人穿越道綠燈過馬路時，被53歲陳男駕駛的公車左轉英才路撞上。

公車將季男撞開後輾過李女與嬰兒車，再行駛數公尺才停下，該公車是末班車，當時還有兩名乘客，陳下車見嬰兒車被輾碎，李女在車輪底下，急忙解釋「沒有看到」；季男則焦急為兒子做心肺復甦術，但短短一分鐘後兒子斷氣，妻子也沒生命跡象，緊急送醫母子均亡。

陳男沒喝酒，警詢時說當時很暗，左轉車燈沒照到李女一家三人，昨天下午在醫院太平間相驗時，向李女父親與季男下跪道歉，但不被二人接受。

死者季姓丈夫說，當時走在斑馬線上，「行人號誌燈秒數還有三十多秒，沒想到公車根本沒停」。談起事發經過不禁流下淚來。

李女父親家住新北市，趕來見愛女和外孫，頻喊「這叫我怎麼甘願」。他說女兒從小功課好，並對藥草特別喜愛。他一路栽培，好不容易讓女兒讀了大學，並以碩士第一名畢業。五年前，女兒和患有腦性疾病的哥哥同一天結婚，一直以來靠她照顧哥哥一家人，怎知就這樣離開了。

台中市長盧秀燕昨到醫院慰問家屬，承諾全力協助善後，也要求檢討；交通局決定處開罰豐原客運7萬5000元（約2435美元），納入公車評鑑扣點，減少補貼。

一名網友在PTT以「所以到底是哪個白癡宣傳行人要讓大車的？」為題發文，他翻出林佳龍任交通部長時的道安宣導片，其中一段行人看到大車退三步「等伊過、再閣行」， 原PO表示台灣人從小被教育 在路上謹記小讓大準則「小車讓大車，人要讓車」，但正因如此車輛駕駛才會有「先衝過去就好，反正人一定會讓」的念頭，原PO大罵「這樣不撞死人才有鬼」，文末感嘆寫下「最一開始洗腦台灣人小要讓大的罪魁禍首到底是誰？」