我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

台灣票選年度新聞 裴洛西訪台入列

記者邱瓊玉／台北29日電
「票選2022年度第一大新聞」28日在張榮發基金會執行長鍾德美（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、羽球奧運金牌得主李洋（右）及律師林鳳秋（左）共同見證下公布；衝擊全球糧食、能源與通膨的「俄烏戰爭」拔得頭籌。(記者侯永全／攝影)
「票選2022年度第一大新聞」28日在張榮發基金會執行長鍾德美（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、羽球奧運金牌得主李洋（右）及律師林鳳秋（左）共同見證下公布；衝擊全球糧食、能源與通膨的「俄烏戰爭」拔得頭籌。(記者侯永全／攝影)

張榮發基金會與聯合報共同舉辦「票選年度第一大新聞」，昨公布票選結果，「俄羅斯開戰 入侵烏克蘭」以1萬2684票成了今年第一大新聞；第二至五名大新聞則分別是「九合一綠大敗 藍光復北桃基」、「南韓梨泰院萬聖節嚴重踩踏 154人喪命」、「前日相安倍晉三 演講遭槍擊身亡」、「美眾議院長裴洛西訪台 台海軍情成焦點」。

昨活動在張榮發基金會執行長鍾德美、聯合報總編輯范凌嘉、羽球奧運金牌得主李洋，以及律師林鳳秋共同見證下公布。

俄烏戰爭從今年2月開戰至今已逾300天，造成數10萬人傷亡、1000多萬人流離失所，不僅影響俄烏兩國，也影響全球。鍾德美說，畢竟俄烏戰爭到現在還沒有結束，且把全世界都捲進來，除了實質戰爭，還引發通膨等問題，「這場戰爭沒有一個人是贏家」；俄烏戰爭也衍生台灣其他問題，就像最近的兵役延長等。

范凌嘉說，俄烏戰爭不光是東歐兩國衝突，還造成糧食危機、能源短缺、油價上漲與通貨膨脹，對全球影響是多面向。尤其美國對於烏克蘭只提供「軍援」而不派「援軍」，也讓國人對美中台三角關係有更透澈的體悟，這也間接造成今年選舉「抗中保台」失靈，改變年底政治版圖的變遷。

范凌嘉還表示，今年票選結果，證明讀者很有國際觀，前5名有4則是國際新聞，與台灣民眾息息相關的九合一選舉結果，反而屈居第二。實際上，今年18個入圍新聞事件中，過半都是國際新聞，范凌嘉說，全球化影響，資訊流通快速，閱聽人對全球新聞都很關注。

鍾德美說，過去三年，全球面臨許多嚴峻考驗，舉凡疫情、戰爭、通膨等，從空間上看，每一件都是大號外的新聞，一件接一件，沒有喘息機會。所幸靠著人們的智慧和努力，無論是疫情、戰爭還是通膨，都獲得有效控制。鍾德美說，要讓地球可以永續，得要靠大家努力，新的一年希望台灣會有更美好的未來與發展。

范凌嘉說，展望明年，希望俄烏領導人趕快坐下來談，找出停戰方案，也祈願世界和平，不再有人因戰亂而顛沛流離。

疫情 烏克蘭 裴洛西

上一則

美國問「4個月夠嗎」邱國正：未施壓

下一則

告周玉蔻開庭 張淑娟：每天每秒都是折磨

延伸閱讀

台灣延長義務役 法媒：釋放訊息為自由抵抗

台灣延長義務役 法媒：釋放訊息為自由抵抗
議長任內最後談話 裴洛西批麥卡錫：你忘了去年1月6日嗎

議長任內最後談話 裴洛西批麥卡錫：你忘了去年1月6日嗎
澤倫斯基對美國會演說 裴洛西將他比作邱吉爾

澤倫斯基對美國會演說 裴洛西將他比作邱吉爾
澤倫斯基國會演講 與裴洛西玩起「交換禮物」

澤倫斯基國會演講 與裴洛西玩起「交換禮物」

熱門新聞

憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
台北市前市長柯文哲（中）卸任第一天，上午從住家步行到台大醫院上班。(記者邱德祥／攝影)

柯P回來了 卸下北市長首日 柯文哲步行到台大醫院上班

2022-12-25 19:42
台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，針對中國成都、北京、上海、廈門4個直航點搭乘直航班機來台乘客，入境時須配合進行唾液PCR檢驗，初步規劃集中在桃園機場第二航廈D7、D8、D9這3個候機室，圖為旅客入境。記者黃仲明／攝影

中國新冠肺炎疫情升溫 搭機抵台旅客機場唾液PCR採檢

2022-12-28 10:42

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統