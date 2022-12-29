台灣票選年度新聞 裴洛西訪台入列

「票選2022年度第一大新聞」28日在張榮發基金會執行長鍾德美（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、羽球奧運金牌得主李洋（右）及律師林鳳秋（左）共同見證下公布；衝擊全球糧食、能源與通膨的「俄烏戰爭」拔得頭籌。(記者侯永全／攝影)

張榮發基金會與聯合報共同舉辦「票選年度第一大新聞」，昨公布票選結果，「俄羅斯開戰 入侵烏克蘭 」以1萬2684票成了今年第一大新聞；第二至五名大新聞則分別是「九合一綠大敗 藍光復北桃基」、「南韓梨泰院萬聖節嚴重踩踏 154人喪命」、「前日相安倍晉三 演講遭槍擊身亡」、「美眾議院長裴洛西 訪台 台海軍情成焦點」。

昨活動在張榮發基金會執行長鍾德美、聯合報總編輯范凌嘉、羽球奧運金牌得主李洋，以及律師林鳳秋共同見證下公布。

俄烏戰爭從今年2月開戰至今已逾300天，造成數10萬人傷亡、1000多萬人流離失所，不僅影響俄烏兩國，也影響全球。鍾德美說，畢竟俄烏戰爭到現在還沒有結束，且把全世界都捲進來，除了實質戰爭，還引發通膨等問題，「這場戰爭沒有一個人是贏家」；俄烏戰爭也衍生台灣其他問題，就像最近的兵役延長等。

范凌嘉說，俄烏戰爭不光是東歐兩國衝突，還造成糧食危機、能源短缺、油價上漲與通貨膨脹，對全球影響是多面向。尤其美國對於烏克蘭只提供「軍援」而不派「援軍」，也讓國人對美中台三角關係有更透澈的體悟，這也間接造成今年選舉「抗中保台」失靈，改變年底政治版圖的變遷。

范凌嘉還表示，今年票選結果，證明讀者很有國際觀，前5名有4則是國際新聞，與台灣民眾息息相關的九合一選舉結果，反而屈居第二。實際上，今年18個入圍新聞事件中，過半都是國際新聞，范凌嘉說，全球化影響，資訊流通快速，閱聽人對全球新聞都很關注。

鍾德美說，過去三年，全球面臨許多嚴峻考驗，舉凡疫情 、戰爭、通膨等，從空間上看，每一件都是大號外的新聞，一件接一件，沒有喘息機會。所幸靠著人們的智慧和努力，無論是疫情、戰爭還是通膨，都獲得有效控制。鍾德美說，要讓地球可以永續，得要靠大家努力，新的一年希望台灣會有更美好的未來與發展。

范凌嘉說，展望明年，希望俄烏領導人趕快坐下來談，找出停戰方案，也祈願世界和平，不再有人因戰亂而顛沛流離。