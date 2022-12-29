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150元普拿疼賣1500遭錄音檢舉 藥師拒道歉

台灣新聞組／台北29日電
台北市藥師公會調查普拿疼哄抬價格事件，若查證屬實，當事藥師最高恐挨罰500萬元台幣。(本報資料照片)
台北市藥師公會調查普拿疼哄抬價格事件，若查證屬實，當事藥師最高恐挨罰500萬元台幣。(本報資料照片)

中國大陸疫情升溫，台灣關注市場是否缺藥，藥師公會全聯會查報否認有藥品遭囤積、哄抬情勢，旋即被一個檢舉錄音檔打臉；北市文山區洪姓藥師涉嫌以每盒1500元（台幣，下同，約49美元）價格販售普拿疼，台北市衛生局昨晚突襲稽查，但藥局關下鐵門，全案深入釐清並移請公平交易委員會。

律師呂俊杰指出，普拿疼雖不屬於中央流行疫情指揮中心公告的防疫藥品，但該藥局若有其他遭哄抬的藥品是經公告的「防疫藥品」，若經查哄抬或囤積屬實，可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元（約16.2萬美元）罰金。

可作退燒藥使用的普拿疼，從5月疫情再起，台灣市場供應開始短絀。近期因大陸疫情，普拿疼缺貨更嚴重，甚至媒體爆料，指文山區的某藥局的將150元（約4.9美元）的普拿疼，以10倍價1500元兜售。

藥師公會全聯會與食藥署合作協助查報，第一時間指，該藥局洪姓藥師否認哄抬售1500元普拿疼，公會理事長黃金舜更對外保證，若有藥局哄抬物價賣藥，絕對會祭出嚴懲。不料，話出口沒幾小時，媒體就收到爆料錄音檔，洪姓藥師明確說出：「你拿1500（元）給我，就拿一盒（普拿疼）給你。」

藥師公會副發言人王明媛表示，曾向洪姓藥師查證，但洪辯稱是銷售「話術」。公會促請洪公開道歉，卻遭到拒絕，還不諱言地說：「大不了我不做，反正我要退休了。」王明媛強調，一定會懲處，這名藥師行為很糟糕，除說謊、哄抬價格，甚至沒遵守藥師倫理，連基本道德都沒有，還拒絕道歉，實際如何處理還在研議中。

台北市衛生局目前入案辦理。台北市消費者保護官室主任楊麗萍則說，將先調查是否有多家藥局涉及聯合哄抬物價，若罪證確鑿，可依公平交易法第11條，或同法第25條，足以影響交易秩序祭出罰則。

GSK旗下公司赫力昂（Haleon）對此次普拿疼蒐購一事表示，一無所悉，僅回覆，近期止痛、退燒等藥品，台灣與全球皆缺貨，會盡最大努力加快到貨速度。

藥局 疫情 防疫

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