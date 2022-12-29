產業兩樣情 製造業工作少 觀光業人力荒

相對於製造業受景氣衝擊，飯店業表示，連高層都要到第一線支援。圖為示意圖。(本報資料照片)

國發會公布11月景氣燈號亮出低迷藍燈，產業狀況卻呈現兩樣情。主計總處昨天公布最新統計，製造業受到出口動能減緩影響，職缺數職缺率雙創7年新低，反觀內需產業則因疫情 趨緩持續回溫，其中觀光 、飯店業人力荒嚴重，飯店業均表示，人力缺口龐大，加薪也找不到人，現在就連飯店的高層、甚至總經理，都要親自到第一線支援，君悅總經理陳隆慶甚至從年初就開始支援房務工作。

主計總處每年2月及8月調查事業人力僱用狀況，了解企業僱用及職缺數，昨天發布今年「事業人力僱用狀況調查」，由於全球景氣降溫，出口動能放緩，八月底工業及服務業職缺數23萬個，較去年同期減少1.8萬個，其中製造業尤其明顯，8月底職缺數7.7萬個，較去年同期減少1.3萬個，職缺率2.6%是近7年最低。內需產業則因疫情趨緩而回溫，住宿餐飲職缺數2.1萬個最多，年增1400個。

面對疫後內需產業明顯復甦，缺工如今已成為觀光產業面對的最大難關。晶華總經理潘思亮日前透露，國旅超夯，但是到了周末，總經理就要自己去鋪床、打掃，人力缺到已經忍痛推掉上千桌的宴會訂席，「觀光產業的產值，取決於人力的缺口」。

陳隆慶也說，除了自己支援房務工作以外，高階、中階主管也都需要到餐飲部門第一線去服務消費者，以君悅為例，目前的人力缺了120至150人，其中餐飲、房務各半，缺工已是所有飯店都面臨到的困境，就算引進實習生與中高齡員工回流，仍無法填補缺口，「我們不想推生意，因此就是所有人盡可能支援」。

雲朗觀光集團則說，主要缺工的單位為房務部門與餐飲外場的第一線服務人員，缺工率大約為3成。

主計總處表示，製造業8月底職缺數7.7萬個，年減1.3萬個最多；營建工程業因營建成本增加致工程量減少，以及移工持續引進，職缺數1.9萬個。