我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

總統大選投票日打電玩說「投韓國瑜」 挨罰 網友敗訴

記者林孟潔／台北即時報導
張姓男子打LOL聊天「明天投韓國瑜」，被截圖檢舉後挨罰50萬元台幣，他提行政訴訟也敗訴。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
張姓男子打LOL聊天「明天投韓國瑜」，被截圖檢舉後挨罰50萬元台幣，他提行政訴訟也敗訴。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

張姓男子前年總統大選投票日玩網路遊戲英雄聯盟（LOL）時，在聊天頻道說「明天投韓國瑜」，被中央選舉委員會依違反總統副總統選舉罷免法裁罰50萬元台幣，他認為自己沒有助選行為，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

2020年1月11日正值總統大選投票日，張當天凌晨0時許以角色暱稱在LOL聊天頻道發表「明天投韓國瑜」，被截圖檢舉，中選會認定他違法而裁罰50萬元。

張提告主張，遊戲中各玩家會互相嬉鬧，他已不記得自己有沒有發表相關言論，且質疑截圖時間的真實性；他指出，當時聊天頻道最多10名玩家參與，屬於封閉群組，也沒有直播遊戲，認為自己的言論不是助選。

中選會根據遊戲公司回函指出，當時聊天頻道中至少有9人接收到「明天投韓國瑜」的訊息，認定裁罰有所依據，張既然能以交換學生身分旅日學系，依他的智識應可知投票日發表相關言論是不法行為，請法院駁回訴訟。

判決指出，張以暱稱發表「明天投韓國瑜」後，隨即有另一名玩家回覆「（已）截圖」，之後張就離開組對房間，雖張只發表單一言論，仍足以發生促請大眾支持特定候選人的聯想，認為中選會處分沒有違誤，判張敗訴，仍要罰50萬元。

韓國瑜 投票

上一則

台灣延長義務役 法媒：釋放訊息為自由抵抗

下一則

美宣布對台軍售1.8億美元 台將獲陸上機動布雷系統

延伸閱讀

拜登想拚連任總統 未來2年任期不好過

拜登想拚連任總統 未來2年任期不好過
北韓無人機入侵時 尹錫悅下令3倍架次反制

北韓無人機入侵時 尹錫悅下令3倍架次反制
集結保守派 尹錫悅特赦李明博 在野黨：法制在哪？

集結保守派 尹錫悅特赦李明博 在野黨：法制在哪？
川普刪節的6年稅表 眾院委員會訂30日公布

川普刪節的6年稅表 眾院委員會訂30日公布

熱門新聞

憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
台北市前市長柯文哲（中）卸任第一天，上午從住家步行到台大醫院上班。(記者邱德祥／攝影)

柯P回來了 卸下北市長首日 柯文哲步行到台大醫院上班

2022-12-25 19:42
陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝新照洩近況 網酸「胖這麼多」本人高EQ回應了

2022-12-28 01:09

超人氣

更多 >
「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒
把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產
Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷
男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警

男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮