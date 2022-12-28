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癌症醫師變YouTuber網紅 節目分享生命故事讓人笑中帶淚

記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市立醫院副院長也是血液腫瘤科醫師李楊成在網上開設「聽聽癌症在說什麼」頻道。（記者修瑞瑩／攝影）
台南市立醫院副院長也是血液腫瘤科醫師李楊成在網上開設「聽聽癌症在說什麼」頻道。（記者修瑞瑩／攝影）

癌症醫師變YouTuber網紅，在網路上主持節目的內容，讓人又哭又笑、感動落淚。台灣台南市立醫院副院長也是血液腫瘤科醫師李楊成，行醫20多年，平時工作忙碌，但卻總讓他感到有一點「不足」，「門診時間太短，很難跟病人說些什麼」，讓他努力利用晚上下班時間錄製節目，在網上成立「聽聽癌症在說什麼」頻道，邀請癌症專家、病友等，在活潑的氣氛中分享一個個感人的生命故事，期待能給病人更多的力量，度過人生中的難關。

「當我知道自己身上又發生第三種癌症時，真覺得老天真愛開我玩笑」，李楊成邀請自己診間的跟診護理師「怡文」上節目，說出她的故事，短短4年身上發生3種不同的癌症、而且並非轉移，「4年集滿3張重大傷病卡，這個紀錄可能很難被別人打破」怡文自我解嘲地說。

影片來源：YouTube

李楊成的病人都是癌症患者，他常笑說「來找我的都是愁眉苦臉的，不像其他醫師多數能治好就沒事」，但即使是這樣，他除了提供專業的治療建議外，還在有限的時間內，盡可能關切病人的家庭與心理狀況，最愛在診間裡跟病人開玩笑、把低迷的氛氛炒熱，「笑也是一天、哭也是一天，而且多笑可以提升免病力有助恢復喔」，他都這樣告訴患者，也促成他做節目鼓勵大家的機緣。

「怡文姐真的是我看過的病人中最堅強的，只能封她神力女超人」李楊成說，怡文在2014年時發現罹患乳癌，為了3個孩子與丈夫，她堅強面對，在兩年治療下好不容易控制住，但2016年她在屁股發現有異狀，切片結果竟是惡性極強的黑色素瘤，當時她以為是乳癌轉移，但卻不是、而且發現時已經是末期，「通常大概還有半年可活」。

還好新的治療方法以高劑量的干擾素可能有幫助，但多數人對於藥劑強烈的副作用都挺不下去，她前後打了7個月，「每一次打完都死去活來，想著不要再打下一次」，但下一次時間到，又乖乖去注射，曾經因此在路上昏迷，「但挺著挺著沒想到就挺過來，而且效果很不錯」。

就在她覺得看到人生的希望時，肌肉開始出現無力狀況，竟又是胸腺腫瘤引發的重症肌無力，「現在可以笑著說那一段，但當時真的笑不出來」，嚴重時全身都不能動，只能躺在床上，個性活潑的她接連遭到打擊，連醫師都擔心撐不下去，「也許是為了孩子或是為了自己吧」，只有一個念頭就是「堅持下去」，竟然又多活了這麼多年，她並以自己的例子，「我這樣都撐過來了，你有什麼理由撐不下去？」。

李楊成說，雖然是醫師，但病人的生命故事讓他受教很多，只有自己知道實在太可惜；而因為工作忙，想要錄節目的想法存在多時，一直未實現，後來一名有錄音專業的病友知道他的想法後，自告奮勇幫他準備全套設備，讓他順利有了開端，從去年開始，陸續已錄製14集、每集約半小時的節目。

目前分別在podcast、YouTube、FB上都能看到、聽到，也引起不少人的共鳴，「謝謝你的鼓勵，讓我在絕望中看到希望」、「原本害怕治療，現在決定聽醫師的了」，他希望有更多的人能看到節目，不一定是癌友，家屬或失意的人都能來聽，「絕對能獲滿滿正能量」。

台南市立醫院副院長也是血液腫瘤科醫師李楊成在網上開設「聽聽癌症在說什麼」頻道，邀...
台南市立醫院副院長也是血液腫瘤科醫師李楊成在網上開設「聽聽癌症在說什麼」頻道，邀請罹患3種癌症的怡文上節目。（取材自YouTuber）

癌症 腫瘤 YouTube

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