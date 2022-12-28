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台確診再破2萬 指揮中心推估本波高峰期在2月初

台灣新聞組／台北28日電
台灣疫情再起，指揮中心推估本波高峰期在2月初。(本報資料照片)
台灣疫情再起，指揮中心推估本波高峰期在2月初。(本報資料照片)

台灣疫情連7天上升，昨新增2萬4427例本土個案，與上周二相較，增幅達4成3，是相隔1個多月單日再度破2萬例。指揮中心推估本波高峰期在2月初，單日確診人數可能超過3萬，台大感染科權威黃立民認為，1月底就會來到高峰，預估單日確診人數恐達5萬。

第3波疫情特點為重複感染人數明顯變多，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周重複感染5976例，占比為5%，且有逐漸增加趨勢。現在病毒株仍以BA.5為主，如果距離前一次感染時間已超過3個月，就有重複感染風險，據統計，今年以來重複感染達9萬7073例。

大陸26日夜宣布，明年1月8日放寬入境管制，陸委會副主委邱垂正昨表示，大陸將新冠降級為「乙類乙管」，將關注過年返台班機是否可增加。目前兩岸4航點每周29班次，未來若有擴增機會，航空公司可申請，服務台商返台過年。

小三通專案未開放台商、台生、本島陸配「中轉」，引起朝野爭論，邱垂正指，這是指揮中心的「強烈建議」。他表示，金門馬祖當地醫療量能確實比較匱乏，且兩地老人家又多，盼台商能諒解。

交通部觀光局長張錫聰昨表示，目前港澳旅客只能組團來台，陸委會正研議開放港澳來台自由行，觀光局會做好準備，讓港澳自由行市場可快速提升。邱垂正則回應，會在適當時機宣布。

根據觀光局統計，2019年疫情前來台旅客，港澳175.8萬人次排第3。台灣邊境解封，但外籍觀光客復甦緩慢，旅遊業盼盡快開放陸港澳旅客來台。

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