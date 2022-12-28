一路挺過挑戰 楊金龍續任央行總裁

中央銀行總裁楊金龍任期將於明年2月將屆滿，任期能否延續成為外界關注焦點。總統府昨發布總統令，宣布特任楊金龍續任央行 總裁，任期自明年2月26日起，至2028年2月25日止，將再擔任五年央行總裁。楊金龍表示，「感謝長官給我機會，為國家服務，我會和本行同仁繼續全力以赴，謝謝大家的關心與鼓勵」。

金融圈指出，楊金龍獨特的「楊式前瞻指引」及「穩定」的貨幣 政策，帶領台灣走出新冠疫情 陰霾，表現獲得肯定，是獲得續任的關鍵原因。

央行總裁一任五年，楊金龍自2018年2月26日起，從前總裁彭淮南手中接棒，任內面對央行鷹派頻頻對央行政策提出建言，中研院院士王平、李怡庭也認為央行政策造成台灣經濟成長陷入失落20年，使楊金龍總裁職位一度備受挑戰，甚至傳出綠營想拱央行副總裁陳南光上位。

但楊金龍政策主打「穩」字訣、維持一貫溫和穩定，且願意直球回應民意，面對諸多質疑也屢次親上火線，包括前往工商協進會、三三會、中研院公開演講釋疑。府院高層考量政策穩定及延續性，昨天宣布楊金龍續任總裁。

回顧楊金龍首任五年，期間面臨不少挑戰，日前他也坦言「這五年對央行是很大的挑戰」，包括2018年美中貿易戰，2019年底爆發新冠疫情，導致前年許多國家經濟衰退、物價負成長，今年更有俄烏戰爭爆發，以及各國緊縮貨幣政策，我國經濟也受影響，挑戰是接踵而至。

楊金龍一路挺過挑戰，表現也獲國際肯定，「環球金融雜誌」8月發布今年全球國家央行總裁評比，楊金龍繼2019、前年奪下「Ａ」級後，今年再次奪得任內第三個「Ａ」，成為「三Ａ總裁」後，也為楊金龍的續任打下基礎。

金融圈人士指出，楊金龍過去五年樹立兩大優勢，第一是貨幣政策可預測性，讓市場可了解，政策以穩定性考量；第二，楊金龍是很願意與人民溝通的央行總裁，對於有疑慮的政策，態度始終誠懇溝通，對於政府用人而言，與民意溝通是很重要考量。

該人士說，兩大優勢加持，使政府「一動不如一靜」，畢竟當前經濟政策能否達標有疑慮，政策不宜大幅調整，維持平穩較有利，且央行貨幣政策牽一髮動全身，因此穩定為優先。