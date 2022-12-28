台版柬埔寨 電擊、餵毒虐死3人 2主嫌求處無期刑

求職詐騙害三死，詐團成員在強控房囚虐求職者，擔心揍人聲響太大，還拿布堵門縫，受害人獲救後身上可見多處遭毆打傷痕。（記者王長鼎／翻攝）

新北市警方破獲詐團集中營式囚禁61名求職者，其中三人遭虐死棄屍山區，「台版柬埔寨」案震驚社會。士林地檢署昨天依私行拘禁等七項罪名起訴29人，痛批泯滅人性，建請法院從重量刑，求處主嫌傅榆藺與陳樺韋無期徒刑，另有十人求處20至30年徒刑。

29人涉犯私行拘禁致死、加重強盜、加重詐欺、組織犯罪、洗錢，非法使人施用第三級毒品 和遺棄屍體等罪；私行拘禁致人於死罪，法定刑為無期徒刑或七年以上有期徒刑。全案還有負責和境外詐團聯繫的首腦「藍道」等人在逃，持續追緝。

起訴指出，30歲傅女（S姐）、35歲陳男（茶董）等人，今年九月、10月分別租下中壢青峰路、淡水住宅作為控房，由手下柯男在臉書、IG張貼高價承租帳戶訊息，吸引被害人至汽車 旅館求職，取得帳戶轉交陳和共犯涂世泓，帶被害人到銀行或線上綁定約定帳戶後，交傅女和共犯蔡博臣檢查帳戶，再交「藍道」轉境外機房使用。

被害人接著被載至控房（豬仔寮）拘禁，藍道、傅女和陳男遠距監控，指揮手下對被害人勒脖、上手銬腳鐐並強盜財物，嘴巴再塞毛巾不准交談，不聽話就以電擊棒電擊、鋁棒毆打、鎮暴槍射擊凌虐，甚至磨碎毒品FM2摻入泡麵，讓被害人神智不清難以逃脫。

其中38歲黃男、45歲黃女和57歲林男三名被害人，因不堪凌虐或有慢性病卻無藥可吃，先後墜樓、內出血或心肌梗塞死亡，陳等人竟提供74萬元台幣「清理費」，指示將屍體丟棄山區，繼續囚禁其他人詐騙 ，毫不在乎。

檢警調查，詐團首腦「藍道」在群組指示「不乖就是揍」，不聽話的被害人「全身電療」且錄影。陳樺韋下令被害人笑著拍照，沒笑就電擊，還五次指揮手下將毒品加入大鍋麵，讓被害人昏睡四個多小時。傅女則嘲笑「我們養了好多皮卡丘」。

手下呂政儀聽從指示，在淡水控房將電擊被害人當娛樂，有被害人慘遭電擊肚皮、生殖器，四肢多處潰瘍、挫傷。

全案因高姓被害人失蹤，父親得知他曾出現在新北市某商旅，10月25日到三重警分局中興橋派出所報案，警方調監視器發現高男前一天被白牌車載走，追到司機查出淡水拘禁點，11月1日攻堅救人，3日再破獲中壢拘禁處。

檢警調查，傅女由「藍道」邀約加入詐團，負責控管人頭帳戶、拘禁被害人；陳男負責召募手下，提供凶器、指揮犯案，二人落網都說「三條人命不是我害死的」。