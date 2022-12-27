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他住飯店泡澡心臟病發溺斃 家屬控沒警語求償千萬敗訴

記者林孟潔／台北27日電
男子在飯店浴缸泡澡時心臟病發作而溺斃，家屬控飯店沒警語求償千萬台幣敗訴。圖為示意圖。（取材自ingimage）
男子在飯店浴缸泡澡時心臟病發作而溺斃，家屬控飯店沒警語求償千萬台幣敗訴。圖為示意圖。（取材自ingimage）

黃姓男子前年在飯店浴缸泡澡時，心臟病發作而溺斃，家屬認為飯店浴室未設求救鈴、把手、安全警語，有所疏失，提民事訴訟請求賠償1211萬餘元台幣（約39.6萬美元）。台北地方法院認為飯店沒有過失，駁回家屬的訴訟，判飯店免賠，可上訴。

家屬主張，黃2020年9月間入住飯店，隔天上午沐浴時，因泡熱水澡誘發心臟病，且浴室未設置求救鈴、扶桿把手、安全警語，導致黃無法緊急求救而溺斃，要求飯店賠償精神慰撫金、喪葬費、扶養費等共1211萬餘元台幣。

飯店反駁，現行法令沒有規定旅館得在浴室設置安全設施和警語，且認為黃本身有心血管疾病，仍在酒後不顧有人勸說堅持泡澡，才會發生意外身亡，死因與飯店沒有因果關係。

台北地院函詢觀光局和市府觀光傳播局，表明一般旅館客房預是沒有安全設施的規範，也沒有應設置安全設或警語的法令要求；再者，飯店浴室和一般的預測設置沒有差別，消費者使用浴室的風險，應與在家中使用浴室相同，飯店無設置警語，不會造成消費者的危險。

法院認為飯店未設安全設施和警語，與黃的死因之間，難以認定有因果關係，飯店無須負賠償責任，判黃的家屬敗訴，飯店免賠。

心臟病 觀光 旅館

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