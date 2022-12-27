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林懷民老家培桂堂揭牌 明年開放 滿屋新港記憶

記者呂慧瑜／嘉義27日電
雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，經2年文化部與縣政府修復，26日完工開幕，明年1月開放參觀；後院將進駐星巴克，明年1月11日開幕。(記者呂慧瑜／攝影)
雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，經2年文化部與縣政府修復，26日完工開幕，明年1月開放參觀；後院將進駐星巴克，明年1月11日開幕。(記者呂慧瑜／攝影)

雲門舞集創辦人林懷民老家－嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」經2年修復，昨天揭牌，預計明年元月開放參觀；林懷民昨天舉杯以酒「敬天、敬地、敬祖先」，他說，房子捐贈給縣府就是大家的，期許大家能在房子裡獲得樂趣、幸福感覺及美好日子。

林懷民說，家族長輩秉持曾祖父林維朝給的家訓「公爾忘私」把房子捐出來，希望大家來走一走，看看台灣南部士紳家族如何走過清代、日治、國民政府及民主時代的變遷。

林開泰診療所舊宅2016年捐給縣府，2020年由文化部與縣府花3800萬整修，10月完工後委託新港文教基金會維護管理、試營運，昨由林懷民、文化部長李永得、嘉義縣長翁章梁等人揭幕。

李永得表示，培桂堂是新港重要記憶，建築具文化歷史價值，流傳給後代共同使用，非常不容易，感謝林懷民家族與縣府。翁章梁說，林開泰診療所舊宅充實的文物及完備的展示設施會吸引民眾參觀，鄰近有奉天宮、大興宮、復興鐵橋等古蹟，可望串起新港藝文網絡。

林開泰診療所舊宅以林開泰父親林維朝所題寫「培桂堂」名號對外開放，每個空間都展示相對應的林家生活文物，有當年最貴的消炎針劑阿斯匹靈，並有領藥櫃、看診屏風及看診用具；新娘房牆面有林開泰夫婦和10位子女結婚照，前廊是林開泰長孫林懷民幼時表演舞台。

培桂堂邀美學家蔣勳、音樂人林強、林生祥擔任語音導覽配音，介紹林開泰診療所歷史及林氏家族故事。

雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，經2年文化...
雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，經2年文化部與縣政府修復，26日完工開幕，明年1月開放參觀；後院將進駐星巴克，明年1月11日開幕。(記者呂慧瑜／攝影)

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