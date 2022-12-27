第三波疫情來了 高峰估在2月初 單日3萬例

指揮中心指揮官王必勝。(圖：指揮中心提供)

新冠肺炎疫情 快速增加，昨新增1萬4162例本土個案，與上周一增幅達3成72。指揮官王必勝說，近期單周疫情增幅都在2成以上，上升速度快，預估第3波疫情高峰將落在2月初，屆時平均單日確診人數可能達3萬人。

王必勝說，上周末聖誕節各地人潮洶湧，建議民眾後續若參加跨年等戶外活動，若不能保持距離時，還是要佩戴口罩，且在人潮中盡量不要飲食，隨身攜帶洗手用品。因應本土疫情上升，王必勝也提醒，3大族群不宜參加大型跨年活動，包括有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀者；二為自主防疫者，須快篩陰性才能參加；三是未接種疫苗 的長者和幼兒。

疫情升溫連帶影響病床數和口服藥物需求量，醫療應變組副組長羅一鈞說，專責病床空床數稍減少，但全台空床率依然超過6成，負壓專責病床共5200床，北部住院人數陸續增加，將針對情況調整。過去幾周用藥量曲線下降，但第3波疫情將升溫，目前抗病毒藥物存量充足，Paxlovid（倍拉維）仍可使用152天，將持續採購，而莫納皮拉維可再使用232天。

發言人莊人祥提醒，已接種BA.1次世代疫苗達12周（84天），可依自身風險評估追加BA.5次世代疫苗，目前約108萬人符合接種資格。

至於中國大陸疫情嚴峻，指揮中心觀察境外移入個案，最近兩周從大陸入境的確診者明顯增加。王必勝說，昨下午召開專家會議，研議是否調整邊境 政策，但與會代表大都主張維持現狀，不過仍需嚴密注意。