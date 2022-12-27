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朱宗慶樂團倉庫大火 30多年史料全燒毀

記者林昭彰、陳宛茜／新北27日電
朱宗慶樂團八里區倉庫前晚失火，已完全燒毀，現場只剩紙張、貨架等殘骸。（記者林昭彰／攝影）
朱宗慶樂團八里區倉庫前晚失火，已完全燒毀，現場只剩紙張、貨架等殘骸。（記者林昭彰／攝影）

新北市八里區前晚發生鐵皮工廠火警，燒毀五間汽修廠、倉儲等用途廠房，包括知名朱宗慶打擊樂團倉庫，火勢並造成一名消防隊員灼傷，仍住院休養。警、消昨天重回現場，尚無法判斷起火位置與原因。

朱宗慶打擊樂團表示，初估財損1500萬元，但無形資產損失超過有形資產，包括樂團30多年史料付之一炬，1986年成立以來所累積的設備、檔案資料與文字、影音出版品庫存及留存、典藏用的書籍、光碟和紀念品。另外，明年2月擊樂劇場「木蘭」演出的部分布景和道具燒毀，已緊急重製，確保公演不受影響；創辦人朱宗慶說，樂團會以冷靜、正向態度處理，確保演出和教學工作持續運作。

新北市消防局前晚7時許接獲報案，趕抵時廠房全面燃燒，動員56輛車、151人支援搶救，火勢在晚間10時撲滅，殘火處理至昨晨3時許，廠房結構塌落全毀。

火警的違章鐵皮廠房共約600坪，內部隔成五個單位，分別出租做為朱宗慶樂團倉庫、高速公路拖吊車維修廠、船外機（船舶引擎）倉庫、二手加工機具回收場、網拍公司倉庫，彼此只有鐵皮隔間，沒防火區隔。廠房臨主要巷道正面是樂團倉庫和汽修廠，面積各約100坪，目擊者在火警初期曾拿滅火器在樂團倉庫和汽修廠大門間試圖滅火，但在強風助長、缺乏消防水源情況下，一發不可收拾。

一名消防隊員駕駛怪手破開二手機具回收場鐵捲門，疑因門邊正在燃燒的廢機油桶高溫，接觸到滅火水柱，燃油火氣和水蒸氣瞬間炸出大火團，消防員臉4%、雙手臂各2%面積二度灼傷。

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