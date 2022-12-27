我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

美發錢導致通膨失控 學者：稅收超徵不代表有錢發

台灣新聞組／綜合27日電
政府連年超徵，引發還稅於民的呼聲。(本報資料照片)
政府連年超徵，引發還稅於民的呼聲。(本報資料照片)

新冠疫情爆發後，世界各國紛紛祭出紓困方案，美國、日本與新加坡等國政府均發放現金給民眾，期盼幫忙度過艱難時期。不過，批評者認為，美國紓困太浮濫，是後來通膨失控原因之一。

日本去年廣發現金抗疫，向18歲以下未成年人普發10萬日圓（約813莫元）。日本政府還在今年4月緊急推出政策，向貧困家庭支付10萬日圓的現金補助。

新加坡也是「無差別」發放現金紓困，在2020年向21歲公民發放600新幣（約423美元）一次性現金補貼，不用申請直接匯入民眾戶頭。

美國前後共祭出3輪現金紓困。首輪在2020年向成年人跟兒童分別發放1200美元與500美元現金。同年底，成人或孩童每人再獲600美元，去年則發給每人1400美元紓困金

不過，去年初美國總統拜登提出的第3輪發錢紓困並延長失業給付方案，曾引發反對者批評。

這項去年3月在國會過關的方案，共和黨認為將讓經濟過熱，今年美國通膨率失控，顯示共和黨的說法不無道理。

針對朝野立委呼籲政府「還稅於民」，政大財政系教授陳國樑表示，稅收超徵不代表政府有「發錢還稅」的能力，他雖贊成「還稅於民」主張，但絕非單純「發錢還稅」。

陳國樑說，「超徵、還稅、發錢」的連結是過度簡化問題、見樹不見林。他舉例，特別預算財源多以舉債方式因應，而近年台灣特別預算歲出金額相當龐大，蔡政府過去6年累計超徵稅收8069億元台幣(約262億美元)，今年以超徵5000億元估算，共超徵1.3兆元。但前瞻基礎建設、新式戰機採購、防疫振興與海空戰力提升計畫等4項特別預算，共歲出2.16兆元。即便將超徵稅收全部用作特別預算財源，還有缺口8600億元。

陳國樑主張，政府首先應做到「不舉新」、「要還舊」，超徵稅收應優先用於今年度歲出的不足，避免舉借新的債務，並用於既有債務的償還；最後，在債務不再繼續增加、債務存量開始下跌的情形下，一部分超徵稅收可考慮循預算程序，用於各種施政所需，例如編列預算「發錢還稅」等。

中央大學經濟系教授邱俊榮說，邏輯上不應是「因為超徵，所以要還稅於民」，而是要有找出目的性，例如紓困等狀況，否則未來只要一出現超徵，恐怕都要還稅於民，將會失去稅收原則性。

紓困金 預算 日本

上一則

新聞評論／國安外包美國 台人放心送子弟服役？

下一則

今年稅收超徵4500億 綠委喊還稅於民 促發萬元

延伸閱讀

台灣兵役將延長為1年 影響2005年後出生役男

台灣兵役將延長為1年 影響2005年後出生役男
共和黨群雄挑戰川普 德桑提斯、龐培歐等人紛為參選鋪路

共和黨群雄挑戰川普 德桑提斯、龐培歐等人紛為參選鋪路
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
香港專家談通關 倡內地客遵行疫苗通

香港專家談通關 倡內地客遵行疫苗通

熱門新聞

麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

2022-12-19 15:33
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客