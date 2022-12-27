美發錢導致通膨失控 學者：稅收超徵不代表有錢發

政府連年超徵，引發還稅於民的呼聲。(本報資料照片)

新冠疫情爆發後，世界各國紛紛祭出紓困方案，美國、日本 與新加坡等國政府均發放現金給民眾，期盼幫忙度過艱難時期。不過，批評者認為，美國紓困太浮濫，是後來通膨失控原因之一。

日本去年廣發現金抗疫，向18歲以下未成年人普發10萬日圓（約813莫元）。日本政府還在今年4月緊急推出政策，向貧困家庭支付10萬日圓的現金補助。

新加坡也是「無差別」發放現金紓困，在2020年向21歲公民發放600新幣（約423美元）一次性現金補貼，不用申請直接匯入民眾戶頭。

美國前後共祭出3輪現金紓困。首輪在2020年向成年人跟兒童分別發放1200美元與500美元現金。同年底，成人或孩童每人再獲600美元，去年則發給每人1400美元紓困金 。

不過，去年初美國總統拜登提出的第3輪發錢紓困並延長失業給付方案，曾引發反對者批評。

這項去年3月在國會過關的方案，共和黨認為將讓經濟過熱，今年美國通膨率失控，顯示共和黨的說法不無道理。

針對朝野立委呼籲政府「還稅於民」，政大財政系教授陳國樑表示，稅收超徵不代表政府有「發錢還稅」的能力，他雖贊成「還稅於民」主張，但絕非單純「發錢還稅」。

陳國樑說，「超徵、還稅、發錢」的連結是過度簡化問題、見樹不見林。他舉例，特別預算 財源多以舉債方式因應，而近年台灣特別預算歲出金額相當龐大，蔡政府過去6年累計超徵稅收8069億元台幣(約262億美元)，今年以超徵5000億元估算，共超徵1.3兆元。但前瞻基礎建設、新式戰機採購、防疫振興與海空戰力提升計畫等4項特別預算，共歲出2.16兆元。即便將超徵稅收全部用作特別預算財源，還有缺口8600億元。

陳國樑主張，政府首先應做到「不舉新」、「要還舊」，超徵稅收應優先用於今年度歲出的不足，避免舉借新的債務，並用於既有債務的償還；最後，在債務不再繼續增加、債務存量開始下跌的情形下，一部分超徵稅收可考慮循預算程序，用於各種施政所需，例如編列預算「發錢還稅」等。

中央大學經濟系教授邱俊榮說，邏輯上不應是「因為超徵，所以要還稅於民」，而是要有找出目的性，例如紓困等狀況，否則未來只要一出現超徵，恐怕都要還稅於民，將會失去稅收原則性。