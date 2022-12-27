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今年稅收超徵4500億 綠委喊還稅於民 促發萬元

台灣新聞組／台北27日電
民進黨立委26日群起疾呼中央「還稅於民」發現金，行政院表示，正研擬各項疫後振興及弱勢照顧的方案。圖為百貨公司內民眾逛街採買。(記者陳正興／攝影)
民進黨立委26日群起疾呼中央「還稅於民」發現金，行政院表示，正研擬各項疫後振興及弱勢照顧的方案。圖為百貨公司內民眾逛街採買。(記者陳正興／攝影)

今年稅課收入優於預期，總稅收估計可超過預算數4500億元(台幣，下同，約146億4000萬美元)，民進黨立委昨天群起疾呼中央「還稅於民」，喊發現金從1萬元到2萬元不等。行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌已指示各部會，研擬各項關於疫後振興及弱勢照顧的方案，各部會正彙整意見。

國民黨台北市議員、立委補選候選人王鴻薇上周提出「還稅於民」政見，昨天在立法院財委會成為討論焦點。民進黨湧言會立委昨天上午跟進，主張應在過年前以現金或消費券將稅收成果與全民共享，建議減免全台84萬年輕人的學貸，並就受影響的傳統產業與服務業等再行紓困。

民進黨綠色友誼連線立委何志偉表示，4500億元「超收稅金」應直接「還財於民」，一個人最少可以分配到將近2萬元；正國會立委陳亭妃也表示，支持「還稅於民」，不論是用什麼形式，就是要讓人民有感。

隨後英系立委也串連，建議政院全面規畫，全民發放現金1萬元；但新系立委郭國文反對政府普發現金，主張善用政策工具，針對性紓困才是真正「苦民所苦」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，去年稅收超過4300億元時，國民黨團早在今年2月22日就開過記者會，希望能針對中低收入戶、平均薪資3萬元以下國民發現金，但民進黨政府都沒有回應。他表示，國民黨團建議，受雇者月薪未滿3萬元者，每人發放現金3萬元（合計632億元）；低收入戶及中低收入戶，每戶發放現金10萬元（合計255億元）。

民眾黨團總召邱臣遠表示，去年立法院要求還稅於民，政府無動於衷，如今已經三度超收，依然看不到政府主動規畫，這也是九合一選舉人民用選票教訓民進黨的主因，政府應至少發給每位國民1萬元，同時檢討稅制，減少弱勢負擔。

羅秉成回應，由於政府量入為出，加上防疫有成，經濟又能維持成長，中央政府才能連續幾年都有賸餘；但這幾年同時受疫情、俄烏戰爭影響，國際原物料、能源價格上漲，明年全球經濟將會面臨重大挑戰，民生經濟都會受到衝擊，為因應未來的變局，蘇揆已指示各部會研擬各項疫後的振興和弱勢照顧方案。

不過，對於立委「還稅於民」訴求，財政部代理部長阮清華昨天說，目前無此規畫，超預算稅收會優先用於還債。他表示，這幾年經濟變化快，預算數確實編得比較低，導致實徵數超過很多，明年預算數已大幅度拉高，希望不要有實徵數大於預算情況；還稅於民須透過預算程序，且總預算加上特別預算還是短絀，仍要舉債，要通盤考慮。

預算 低收入 民進黨

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