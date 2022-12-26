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台南邀荷蘭慶建城400年 林濁水：荒謬加怪誔

台灣新聞組／綜合26日電
前立委林濁水。（本報資料照片）
前立委林濁水。（本報資料照片）

明年恰逢台南建城400周年，台南市政府將舉辦系列活動，前民進黨立委林濁水批評台南舉辦「慶祝」活動，還邀荷蘭來「共襄盛舉」，實在太荒謬。

林濁水在臉書發文說，荷蘭總理呂特對奴隸制歷史道歉，但是印尼還不滿意，副總統安明表示，若荷蘭政府有意道歉，就應該正式以官方管道向印尼道歉。看到這新聞，感慨之餘，雖然黃偉哲現在處境已經蠻慘，還是忍不住要說，「市長你舉辦『慶祝』荷蘭人建城台南400年，並邀請荷蘭來『共襄盛舉』，對勁嗎？」

林說，台灣就是有一群怪到不行的人，和台南市政府一樣荒謬的，所在各有，例如修課綱非把當年視台灣人為低等民族的日本統治台灣的歷史階段從「日據」改成「日治」就是，這和漢人非把殖民統治歧視漢人的大清帝國奉為正朔一樣，「都是同一個路的荒謬加怪誔」。

另據台北中國時報報導，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，找荷蘭來慶祝，不但是未去除被殖民心態，也是「認賊作父」。

吳昆財表示，荷蘭當初以殖民態度到台南，能做就做、能撈就撈，不僅沒為台南打拚，還殺了很多平埔族人。他指出，民進黨一些政治人物想藉由「多元化」來沖淡和中國大陸的關係，將來過台灣的荷蘭、日本以及西班牙人都認為是台灣人祖先，傳達「我們的祖先不是只從大陸來」，目的是「去中國化」，司馬昭之心，路人皆知。全世界幾乎每個國家都自稱「多元化」國家，但仍有主流文化支撐，中華文化就是台灣的主流文化；若想以「多元化」來沖淡台灣和中華文化的關係，將難以如願。

報導指出，台南市政府澄清，建城活動名為「台南400年」，是「紀念」非「慶祝」，藉回顧建城400年，讓台灣人更加認識這塊土地。

台南市政府明年將舉辦系列活動慶祝建城400周年。圖為安平古堡。(本報資料照片)
台南市政府明年將舉辦系列活動慶祝建城400周年。圖為安平古堡。(本報資料照片)

民進黨 印尼 日本

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