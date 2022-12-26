台南邀荷蘭慶建城400年 林濁水：荒謬加怪誔

前立委林濁水。（本報資料照片）

明年恰逢台南建城400周年，台南市政府將舉辦系列活動，前民進黨 立委林濁水批評台南舉辦「慶祝」活動，還邀荷蘭來「共襄盛舉」，實在太荒謬。

林濁水在臉書發文說，荷蘭總理呂特對奴隸制歷史道歉，但是印尼 還不滿意，副總統安明表示，若荷蘭政府有意道歉，就應該正式以官方管道向印尼道歉。看到這新聞，感慨之餘，雖然黃偉哲現在處境已經蠻慘，還是忍不住要說，「市長你舉辦『慶祝』荷蘭人建城台南400年，並邀請荷蘭來『共襄盛舉』，對勁嗎？」

林說，台灣就是有一群怪到不行的人，和台南市政府一樣荒謬的，所在各有，例如修課綱非把當年視台灣人為低等民族的日本 統治台灣的歷史階段從「日據」改成「日治」就是，這和漢人非把殖民統治歧視漢人的大清帝國奉為正朔一樣，「都是同一個路的荒謬加怪誔」。

另據台北中國時報報導，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，找荷蘭來慶祝，不但是未去除被殖民心態，也是「認賊作父」。

吳昆財表示，荷蘭當初以殖民態度到台南，能做就做、能撈就撈，不僅沒為台南打拚，還殺了很多平埔族人。他指出，民進黨一些政治人物想藉由「多元化」來沖淡和中國大陸的關係，將來過台灣的荷蘭、日本以及西班牙人都認為是台灣人祖先，傳達「我們的祖先不是只從大陸來」，目的是「去中國化」，司馬昭之心，路人皆知。全世界幾乎每個國家都自稱「多元化」國家，但仍有主流文化支撐，中華文化就是台灣的主流文化；若想以「多元化」來沖淡台灣和中華文化的關係，將難以如願。