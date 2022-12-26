私校退場校產捐公後閒置 學者籲立法規畫有效使用

空中大學今年10月接管台灣觀光學院退場校產，成為校產捐國家首例，空大要打造「三樂園區」，但兩個月過去仍雜草叢生。（記者趙宥寧／攝影）

教育部 私校退場審議會日前通過解散六所私立高中職董事會，未來校產只能歸公；台灣觀光 學院今年10月則將校產捐給空中大學。面對少子化衝擊，未來恐愈來愈多私校退場，龐大校產捐公或歸公後，該如何被有效利用？學者建議，教育部應制定相關辦法，避免校產被閒置或被違法使用。

私校退場校產有兩處理途徑，若學校主動依私校法退場，可捐公，或捐給其他私校法人、辦理教育、文化、社福事業的財團法人；若學校是被公部門依私校退場條例勒令退場，校產僅能歸公，包括捐給退場基金、中央機關或公立學校，或歸屬地方政府。

位於花蓮的台觀主動退場後今年10月將校產捐給空大，還被教育部長潘文忠視為退場典範。空大打算在台觀原校址打造樂活、樂學、樂養的「三樂園 區」，作為戶外教學野營區、樂齡教育，並擬打造日照中心、團體家屋。

但實地走訪該園區，最近的火車站開車至少十分鐘，且僅有區間車通行，醫療資源也有限，裡頭運動場則被雜草淹沒，未見園區動靜。空大校長陳松柏說，園區建築漏水、壁癌須逐棟修繕，他認為投資報酬率仍高，且空大是成人教育，不僅有廣大校友，明年初也會有廠商進駐。

不過，空大長年承租近市區的東華大學美崙校區，該校區仍有諸多閒置空間。不少地方人士因而不看好三樂園區，指美崙校區有更好的條件與機能，政府恐砸錢替台觀收爛攤子，根本亂花錢。

高雄國際商工、嘉義協志工商也正走向停辦。鄰近高雄輕軌的國際商工已還地給高雄市府，市府正跨局處商討如何利用，協志校產則有意捐給中正大學。其他像被教育部解散董事會的花蓮國光商工、屏東志成商工、雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中、高雄高美醫專，未來校產都只能歸公。

愈來愈多私校校產待處理，靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴說，教育部應訂定退場學校賸餘校產處理辦法，以新的校產管理者身分，好好規畫充公校產的合理再使用，例如不隨便變更地目，優先提供或外租改辦其他教育、文化或社福事業，避免賸餘校產被浪費或違法使用。

教育部說，將透過跨部會平台整合資源，配合國家政策提供長照、幼保及社會住宅需求，有效運用退場私校財產。