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郭台銘扮聖誕老人送羽絨外套 幫助孩子改變未來

記者蕭君暉/台北即時報導
郭台銘指示採購，讓全台14所永齡希望小學的兩千多位孩子，都能擁有一件自己的厚羽絨外套。（取材自郭台銘臉書）
郭台銘指示採購，讓全台14所永齡希望小學的兩千多位孩子，都能擁有一件自己的厚羽絨外套。（取材自郭台銘臉書）

鴻海創辦人郭台銘25日在臉書貼文表示，我悄悄出現在永齡基金會「希望小學」的聖誕派對，想給孩子們一個驚喜，因為上禮拜永齡同仁跟我說，有孩子在學校被問到希望得到什麼聖誕禮物時，答案是：「能保暖的衣物」。

他表示，我聽到後非常不捨！這幾天到了夜裡，幾乎都是不到10度的低溫，沒有保暖的衣物，要怎麼度過這個冬天？我馬上請同仁進行採購，讓全台14所永齡希望小學的兩千多位孩子，都能擁有一件自己的厚羽絨外套。

郭台銘指出，看到孩子收到羽絨外套時臉上滿足的表情，對我來說比什麼成就都來的滿足，我們努力一輩子，不是為了成就自己，而是為了成就我們的下一代。

他指出，永齡希望小學 其實是2007年我的大女兒曉玲的一個發想，要為偏鄉與弱勢家庭孩子的教育努力。當年一個念想， 永齡教育基金會開始與全台各大學展開合作，針對偏鄉孩童的課業進行加強輔導，15個年頭過去，已經超過12萬人次的小孩在永齡的課輔計劃中找回自己對課業的自信心，永齡除了課業輔導，也有專業的社工老師幫忙孩子，在很多關鍵時刻，社工老師們都成了孩子家庭功能缺憾時的幫手，感謝十多年來參與計劃的所有推手、老師，因為有你們，許多孩子回歸正軌。

他強調，如今，我在想還能怎麼幫助更多的年輕人，讓希望小學承先啟後，盡我們的力量幫助更多的孩子！今天是聖誕節，世上每一個有能力的人都是聖誕老人，我們盡我們的能力幫助孩子、讓孩子的聖誕襪中充滿希望，因為我一直相信，「幫助孩子們的現在，就是在改變一個世代的未來」。

祝大家聖誕快樂！

郭台銘指示採購，讓全台14所永齡希望小學的兩千多位孩子，都能擁有一件自己的厚羽絨...
郭台銘指示採購，讓全台14所永齡希望小學的兩千多位孩子，都能擁有一件自己的厚羽絨外套。（取材自郭台銘臉書）
郭台銘指示採購，讓全台14所永齡希望小學的兩千多位孩子，都能擁有一件自己的厚羽絨...
郭台銘指示採購，讓全台14所永齡希望小學的兩千多位孩子，都能擁有一件自己的厚羽絨外套。（取材自郭台銘臉書）

郭台銘 教育 聖誕節

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