博客來清潔婦：沒勞健保，為一口飯忍耐

接受法律諮詢的律師陳又新在臉書爆料博客來「假承攬真僱傭」，重創博客來聲譽。遭解僱的李姓清潔婦在接受訪問時吐露，在博客來做打掃工作這麼多年，沒有勞健保 、沒有三節獎金等福利 ，連參加公司健檢，都要自己付費，「我就為了一口飯在忍耐而已」。

博客來事件爆發後，李姓清潔婦承受莫大壓力。陳又新昨也發聲明表示，李姓清潔婦難以負荷龐大壓力，將由家人接手協助後續與博客來的協調工作，到目前為止，他替李姓清潔婦協調的方式，是要求博客來給付所有依法應給付費用，但最終的結果尊重李姓清潔婦及其家人決定。

回憶遭解僱過程，李姓清潔婦說，一開始並沒有與博客來簽承攬契約，而是統一超商 併購博客來後，才開始簽約，當時她在別處另有清潔工作，博客來財務長跟她說不會控制她的工作時間，但後來改要求做滿8小時，且要打卡。當她日前獲知博客來不續聘，曾找過總經理理論，為何沒顧念20年情誼。

李姓清潔婦說，這20多年來，曾反映至少要幫加保勞健保，但遭拒絕，要求至少享有工讀生的福利也遭拒，甚至連參加公司健檢都要自掏腰包，身為單親媽媽，考慮房租、吃飯溫飽，「我什麼沒有看過，我就為了一口飯在忍耐而已」。