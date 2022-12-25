我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

叔持刀追砍姪 遭警開槍中6彈不治 調查：符合用槍規範

記者陳弘逸、石秀華／高雄25日電
高雄64歲蔡姓男子24日晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，蔡男身中5彈，送醫不治。(記者陳弘逸／攝影)
高雄64歲蔡姓男子24日晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，蔡男身中5彈，送醫不治。(記者陳弘逸／攝影)

高雄蔡姓男子疑因家產土地分配起糾紛，前晚到姪子家理論，先持棍棒毆傷姪嫂3人後逃離，警方獲報到場，蔡男又持鐮刀返回現場追砍姪子，警方先鳴4槍示警無效，眼看鐮刀將揮向被害人頭部，緊急對蔡男連開11槍，蔡男腹部、腋下和雙腳被擊中6槍，送醫不治。

此案為警械使用條例修正後，首件警察開槍導致兇嫌致死的案件，警內部初步調查，認符合警械使用規範，有律師也認為，員警已盡注意義務。對於警方開槍有無執法過當？家屬僅低調說，此部分尚在釐清，先持保留態度。

檢察官和法醫昨天下午相驗，蔡男（64歲、有恐嚇前科）身上有10餘個彈孔，不少孔洞是貫穿所致，其中左小腿4發，右下腹部有1發，左上臂有1發，實際中彈6發，確切致命傷將擇期解剖複驗查明。

鄰居指出，蔡男和蔡姓姪子一家人，因家族遺產土地分配糾紛，雙方曾起爭執，並發生衝突，互控傷害，積怨已深。雙方前不久又有官司糾紛，蔡男不滿姪子在和解金上獅子大開口，因此懷恨在心；但警方表示，目前不清楚這段背景。

蔡男前晚赴姪子位於岡山區大遼4路的住家理論，當時許姓嫂嫂（70歲）及大姪子（44歲）在家，雙方爆發口角，蔡男憤而持棍打傷兩人後逃離現場，警方獲報趕往處理。

詎料，蔡男後來又帶鐮刀折返現場，見小姪子（43歲）返家，持鐮刀追砍，警方見狀，先對空鳴1槍，蔡男不聽，見姪子摔倒在地，仍持鐮刀朝姪子頭部砍下，現場兩名員警見情況危急，各自掏槍朝蔡男雙腿射擊，現場槍聲大作，兩警總計連開11槍，蔡男當場倒臥血泊不起。

蔡男中槍後送醫宣告不治，受傷的兩名姪子及嫂嫂送醫治療無大礙；警將調查行凶動機。

警察 檢察官

上一則

聖誕跨年活動多 單日恐破2萬病例 指揮中心提醒戴口罩

下一則

博客來清潔婦：沒勞健保，為一口飯忍耐

延伸閱讀

馬州高中生槍擊同學重傷 判囚40年

馬州高中生槍擊同學重傷 判囚40年
洛縣警犬傑克 槍戰中殉職

洛縣警犬傑克 槍戰中殉職
公車司機開槍重傷15歲少年被控數罪 稱遭圍踏還擊

公車司機開槍重傷15歲少年被控數罪 稱遭圍踏還擊
MTA保安向步步緊逼的乘客開槍 男重傷

MTA保安向步步緊逼的乘客開槍 男重傷

熱門新聞

麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

2022-12-19 15:33
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39
永齡基金會創辦人郭台銘昨談及當初採購ＢＮＴ疫苗非常艱辛，並指「政府一定要把人民的生命作為第一優先，但現在執政當局並非如此。」（記者侯永全／攝影）

總統「恩准」進BNT 郭台銘：執政者未把人命擺第一

2022-12-20 02:29

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌