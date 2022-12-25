叔持刀追砍姪 遭警開槍中6彈不治 調查：符合用槍規範

高雄64歲蔡姓男子24日晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，蔡男身中5彈，送醫不治。(記者陳弘逸／攝影)

高雄蔡姓男子疑因家產土地分配起糾紛，前晚到姪子家理論，先持棍棒毆傷姪嫂3人後逃離，警方獲報到場，蔡男又持鐮刀返回現場追砍姪子，警方先鳴4槍示警無效，眼看鐮刀將揮向被害人頭部，緊急對蔡男連開11槍，蔡男腹部、腋下和雙腳被擊中6槍，送醫不治。

此案為警械使用條例修正後，首件警察 開槍導致兇嫌致死的案件，警內部初步調查，認符合警械使用規範，有律師也認為，員警已盡注意義務。對於警方開槍有無執法過當？家屬僅低調說，此部分尚在釐清，先持保留態度。

檢察官 和法醫昨天下午相驗，蔡男（64歲、有恐嚇前科）身上有10餘個彈孔，不少孔洞是貫穿所致，其中左小腿4發，右下腹部有1發，左上臂有1發，實際中彈6發，確切致命傷將擇期解剖複驗查明。

鄰居指出，蔡男和蔡姓姪子一家人，因家族遺產土地分配糾紛，雙方曾起爭執，並發生衝突，互控傷害，積怨已深。雙方前不久又有官司糾紛，蔡男不滿姪子在和解金上獅子大開口，因此懷恨在心；但警方表示，目前不清楚這段背景。

蔡男前晚赴姪子位於岡山區大遼4路的住家理論，當時許姓嫂嫂（70歲）及大姪子（44歲）在家，雙方爆發口角，蔡男憤而持棍打傷兩人後逃離現場，警方獲報趕往處理。

詎料，蔡男後來又帶鐮刀折返現場，見小姪子（43歲）返家，持鐮刀追砍，警方見狀，先對空鳴1槍，蔡男不聽，見姪子摔倒在地，仍持鐮刀朝姪子頭部砍下，現場兩名員警見情況危急，各自掏槍朝蔡男雙腿射擊，現場槍聲大作，兩警總計連開11槍，蔡男當場倒臥血泊不起。

蔡男中槍後送醫宣告不治，受傷的兩名姪子及嫂嫂送醫治療無大礙；警將調查行凶動機。