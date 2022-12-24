憂陸搶藥將祭限購令 學者轟蔡政府反應過激

衛福部盼藥局「勸說」民眾限購藥品，已有藥局貼出限量公告。（記者蘇健忠／攝影）

憂中國大陸「搶藥潮」搶到台灣，衛福部擬針對退燒藥主成分「乙醯氨酚」祭出限購令，搶購情形若加劇，不排除採暫時行實名制販售藥物。前食藥局 長、陽明交通大學藥物科學院教授康照洲批評，政府反應太過激烈，反而促使國人囤藥。藥師公會全聯會指出，目前僅雙北出現異常採購情況，食藥署評估「現在發生缺藥機率真的不大」。

衛福部建議藥局近期販售退燒藥可先勸導「限購」，台灣已有連鎖藥局直接張貼「限購規定」，退燒藥或感冒藥一次只能購買五盒。

「政府限購令一出，讓原本不想買藥的民眾都去買了。」康照洲表示，全球都在關注大陸疫情 以及缺藥問題，指揮中心不得不加以反應，只是拋出限購令、實名制，反應太過於激烈，無法讓議題單純化。

康照洲表示，從缺藥的角度，政府現應採取「疏導方式」，向民眾宣導生病才需要吃藥，服藥用量恐造成肝損傷，並提醒民眾，現在僅有單一品牌的退燒藥缺貨，恐是鋪貨等問題造成，國產退燒藥品等都充足，不該拘泥單一品牌，更不需要囤積藥物。

食藥署昨發函至藥師公會全聯會，請基層藥局監測販售情形。食藥署藥品組科長楊博文說，台灣最缺退燒、感冒藥時，應是今年5至6月間，當時疫情爆發，台灣藥廠受到疫情影響人力短絀，影響藥品製程，因此當時呼籲國人自行備藥，同時要求藥廠增加備貨，當時訂購的原料藥，陸續在今年第三、四季抵達，台灣現在要發生缺藥的機率「真的不大」。

藥師公會理事長黃金舜說，普拿疼缺貨從今年5月疫情爆發至今，與此波大陸疫情無關，目前全聯會接獲零星異常通報，以台北市、新北市狀況較多，可能是雙北人口多，台商、陸配的比例高所致。

黃金舜表示，有藥師反映，民眾進藥局就指定某廠牌的解熱鎮痛相關藥品，一次就是全拿，目前已請藥局密切監測，若有類似情形先採柔性勸導並回報。