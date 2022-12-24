法官認「可教化」…狂砍前妻新歡131刀 失婚男逃死

何姓男子今年5月返回前妻住處，發現前妻新歡吳姓男子在家，竟持刀刺殺吳男131刀，還將吳男吊在浴室門把企圖勒死，最後失血過多不治；高雄地方法院認為，何男因第三者破壞家庭才臨起意殺人，仍可教化，依殺人罪判處無期徒刑。

何男（34歲）今年3月離婚，他認為前妻有外遇，且是遭到設計才離婚，對房產及子女親權有爭執，5月6日與前妻爭吵後，前往其住處理論，當時前妻正好帶小孩上學，他進屋發現吳男（37歲）睡在女兒房間，認為吳男破壞他婚姻，憤而拿水果刀殺人。

吳男遇刺後驚醒，一度起身與何男搶刀，但因身中多刀，無力抵抗，雙方纏鬥至房間外的走廊，吳男不熟悉如何開大門內鎖，無法開門逃離，在玄關處與何男拉扯，不料何男又到廚房拿了另把刀，吳男見狀躲入浴室不支倒地。

何男拿健身 用吊環尼龍繩綁住吳男頸部，把吊環勾在浴室門把，打算勒死吳男，但吳當時身中131刀，最後失血過多死亡，何男即換衣離去。

前妻回家驚見屋內血跡斑斑，發現吳男橫死在浴室內，趕緊請朋友協助報警，警方隔天在台鐵 鼓山站，逮捕躲在電梯間過夜的何男。

法院審理時，何男坦承殺人，合議庭認為，何男殺人後未與被害人家屬和解，家屬也要求判處死刑，但考量何男殺人動機，是因離婚前發覺妻子另結新歡，簽字離婚又被趕出家門，見第三者在前妻屋內，臨時起意才犯案，難認定有泯滅良心，如有完善的教化處遇與適當治療應能改善，免除死刑。