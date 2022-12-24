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告蔡英文論文不存在 彭文正敗訴…「鐵定要上訴」

台灣新聞組／台北24日電
媒體人彭文正。（本報資料照片）
媒體人彭文正。（本報資料照片）

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文的真實性，提民事訴訟請求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，台北地方法院昨天判彭敗訴；總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重司法判決，期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，浪費社會資源的不實討論應適可而止。

彭文正委任律師張靜指出，法官是「恐龍」，從宣示到判決只有五秒鐘，鐵定要上訴。

張靜上月開庭拍桌痛罵「沒看過這麼混蛋的法官」，台北地院昨天告發張靜涉及妨害公務，並認其違反律師倫理規範函請台東地檢署、台東律師公會處理。

彭文正主張，LSE圖書館、倫敦大學總院圖書館、高等法律研究院圖書館均未收藏蔡英文的博士論文，電子檢索系統也沒有典藏紀錄，台灣迄今也沒有論文存在，認為蔡英文提出的論文外觀與其他畢業同學的論文不同，請求確認論文不存在。

蔡英文抗辯，她於1983年6月完成博士論文，10月中旬接受口試，隔年獲倫敦大學通知口試合格、取得法學博士學位證書，並返台任教，校方和教育部查證屬實，倫敦大學LSE聲明也已說明她有提交論文。

法院調查，蔡英文取得博士學位歷程與卷內證據相符，且倫敦大學、英國政經學院聲明及英國資訊專員辦公室也皆表明，蔡英文經兩位口試委員審查論文後拿到博士學位。

蔡英文 英國 圖書館

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