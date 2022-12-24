台灣11月工業生產指數連3黑 明年出口也看壞

科技產業仍舊為製造業支撐力道，電子零組件業年增1.0%，其中的積體電路業年增達13.2%。（本報資料照片）

經濟部統計處昨日公布台灣11月工業生產統計指數 為130.3，年減4.93%，連續三個月衰退，統計處預估12月也將見黑，但全年仍有機會維持微幅正成長。另外，由於內需回溫，零售業 、餐飲業全年營業額都幾乎確定能創歷史新高。

據統計處統計，11月工業生產減少4.93%，其中製造業減少5.26%，礦業及土石採取業減少6.47%，電力及燃氣供應業減少0.08%，用水供應業增加1.06%。統計處表示，11月製造業生產指數連三黑，主因全球經濟受通膨及升息影響，終端市場需求下滑，以及產業鏈持續進行庫存調整，加以上年同月比較基期偏高所致。

統計處副處長黃偉傑表示，工業生產指數12月要跌到116.7才會造成全年衰退，目前來看很難跌這麼多，統計處預估今年生產指數年增幅仍會有0.8%到1.1%。

統計處同時公布批發、零售、餐飲業11月營業額，11月批發業營業額為9981億元（台幣，下同，約325億美元），年減8.3%，主因全球經濟成長趨緩，終端市場需求疲弱，客戶持續去化庫存影響拉貨動能，加以上年同月比較基期相對偏高。

11月零售業營業額3827億元，年增1.4%，其中電子購物及郵購業因業者加碼促銷雙十一優惠活動刺激買氣，推升營業額再締新猷。11月餐飲業營業額760億元，年增13.3%，其中餐館業及飲料店業受惠雙十一、世足賽等活動商機挹注，營收 分別年增13.3%及9.8%。

黃偉傑指出，國外預測明年景氣仍為正成長，但幅度變小，台灣國內部分，主計總處也看壞出口，但由於內需表現很不錯，包括民間消費、政府投資，因此批發業的內需部分、零售、餐飲應該都可以正成長。