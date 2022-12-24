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綠委特助交通違規吃罰單 反要女警寫報告

記者石秀華、歐陽良盈／高雄24日電
民進黨籍立委劉世芳林姓特助（紅圈處），騎機車違規紅燈右轉遭開單，認為女警值勤態度惡劣，以劉辦公室名義，要求女警寫檢討報告，並火速發函給交通局、捷運局及市警局，要求所屬單位派員到場會勘，23日上午一行人到場會勘。（記者石秀華／攝影）
民進黨籍立委劉世芳林姓特助（紅圈處），騎機車違規紅燈右轉遭開單，認為女警值勤態度惡劣，以劉辦公室名義，要求女警寫檢討報告，並火速發函給交通局、捷運局及市警局，要求所屬單位派員到場會勘，23日上午一行人到場會勘。（記者石秀華／攝影）

高雄輕軌大順路段九合一選舉後施工，交通進入黑暗期，民進黨立委劉世芳林姓女特助，本月20日騎車在該路段違規紅燈右轉，現場義交制止不聽，被陳姓女警攔下開單；林女認為陳姓女警態度不佳，要求分局請陳姓女警寫檢討報告，消息傳出基層員警譁然；劉世芳表示，該罰就罰，該寫報告就寫報告，按照規定處理。

三民二警分局昨天請現場指揮的義交出面，還原現場，陳姓義交指出，當天林女騎車載一名女孩，路口已紅燈，他見女騎士要闖越路口，曾拿起指揮棒制止，但女騎士繞過他，直接紅燈右轉。

陳姓義交說，女警值勤態度很和緩，並無態度不佳，反倒是女騎士口氣稍微激動；警方也指出，女警值勤時口吻平和，僅會回覆劉世芳立委服務處事實經過，不會要求女警寫報告。

高雄環狀輕軌繼C20至C24路段通車後，博愛路到中正路的大順路段也在選後施工，沿線道路縮減，讓交通進入黑暗期，引起不少用路人抱怨，高雄市警局於施工路段及周邊道路，派遣警義交在現場實施交通疏導及取締勤務，確保行車安全及施工順利。

林女日前騎車行經大順路欲右轉河堤路時，違規紅燈右轉，現場義交揮舞指揮棒制止，林女仍紅燈右轉，被值勤的陳姓女警攔下開單。林女認為陳姓女警態度惡劣，以劉世芳辦公室名義，要求警局和分局請陳姓女警寫檢討報告，並火速發函給交通局、捷運局及市警局，要求所屬單位派員昨到場會勘。

民進黨籍立委劉世芳林姓特助，因騎機車在大順路紅燈右轉被女警開單，林女指當時未注意...
民進黨籍立委劉世芳林姓特助，因騎機車在大順路紅燈右轉被女警開單，林女指當時未注意該路口有號誌（紅圈處）。（記者石秀華／攝影）

林女在會勘現場坦承自己有紅燈右轉，罰單也會自己吸收，但強調女警值勤態度不佳，連一名阿伯前來關切，也被女警驅離，換成一般民眾感受也會不好；她強調當時交通號誌被施工工具擋住視線，動線也不佳，才會紅燈右轉。

三民二警分局表示，林女當時對違規路口及任職單位提出質問，女警皆如實回答，確認林女違規紅燈右轉才開單，勤務過程中，陳姓女警口氣平和，依法開單，現場有義交見證，分局未要求陳姓女警寫檢討報告。

交通局人員做出五項結論，包括加強號誌明辨性、大順路上將號誌秒數增加、交通黑暗期建議加強現場員警以疏導為主，盡量勿開單、請警局加強值勤員警態度、請捷運局施工單位沒必要勿占用道路。

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