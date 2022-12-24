健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

李姓女子長期在台灣以外地區定居而辦理停止全民健保 ，期間多次短暫回台探親，遭健保署追討保險 費，她提行政訴訟確定敗訴，但認為全民健康保險施行細則第37、39條相關停、復保規定違憲，聲請釋憲，憲法法庭昨判決條文違憲，最遲兩年後失效。估計約有56萬旅居海外的台灣人受影響。

衛福部表示，目前已成立健保法修法工作小組，力拚兩年內完成修法。健保署長李伯璋表示，一切尊重憲法法庭判決，並進行修正。

健保法施行細則第37條第一項第二款規定，預定出國六個月以上者，但曾辦理出國停保，於返台復保後應屆滿三個月，始得再次辦理停保；第39條第一項第二款規定，預定出國六個月以上者，應自返台之日復保。但出國期間未滿六個月即提前返台者，應自返國之日註銷停保，並補繳保險費。

憲法法庭認為，健保停、復保制度影響被保險人權利義務，涉及重大公共利益，相關規定應有法律或法律明確授權的命令作為依據，才符合法律保留原則，但施行細則相關條文沒有法律明確授權，違反法律保留原則，最晚自判決公告後兩年失效，但施行細則設定停、復保的要件，沒有牴觸比例原則或違背財產權、平等權及管理自身健康風險的自主決定權。

衛福部社會保險司長商東福表示，往後修法將把停復保制度納入母法，因此停復保制度仍會存在，但會研議特殊族群類別才可停保。同時，健保費 率上限等議題也待修訂，會力拚在兩年內完成修法，不讓條文失效。