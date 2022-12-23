萌 童醫院護理發揮巧思 24位新生兒化身聖誕小天使

童綜合醫院嬰兒室護理人員協助將每位寶寶打扮成聖誕風，讓孩子度過人生中第一次的聖誕節。（童綜合醫院提供）

名符其實的聖誕報佳音！台灣童綜合醫院護理師發揮創意，應景聖誕節 前夕替24位新生兒「變身」聖誕小天使 ，更用心拍下沙龍照，慶祝孩子人生中的第一個聖誕節，醫師也在照片背後寫上祝福，王姓產婦看到孩子化身聖誕天使，開心道謝，「這是我們最棒的聖誕禮物！」

為了幫新生兒留下聖誕節回憶，本月19至25日在嬰兒室等候回家的寶寶，只要在父母同意下，都由童綜合醫院嬰兒室護理人員協助裝扮，將每位寶寶打扮成聖誕風，讓孩子度過人生中第一次的聖誕節。

童綜合醫院護理師群更用心拍下美美沙龍照，製成卡片送給辛苦的母親，卡片除了寶貝的照片，背面也由接生醫師親筆寫上祝福，希望孩子們都能健健康康的成長。

本月17日，32歲王姓產婦自然產下2784公克的漂亮小公主，收到兒童醫學 部醫師徐鳴遠親筆寫的祝福卡片，看到孩子穿上聖誕服裝、化身聖誕小天使，很感謝醫護團隊的用心，開心地說這是最好的聖誕禮物。