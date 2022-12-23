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萌 童醫院護理發揮巧思 24位新生兒化身聖誕小天使

記者林佩均／台中即時報導
童綜合醫院嬰兒室護理人員協助將每位寶寶打扮成聖誕風，讓孩子度過人生中第一次的聖誕節。（童綜合醫院提供）
童綜合醫院嬰兒室護理人員協助將每位寶寶打扮成聖誕風，讓孩子度過人生中第一次的聖誕節。（童綜合醫院提供）

名符其實的聖誕報佳音！台灣童綜合醫院護理師發揮創意，應景聖誕節前夕替24位新生兒「變身」聖誕小天使，更用心拍下沙龍照，慶祝孩子人生中的第一個聖誕節，醫師也在照片背後寫上祝福，王姓產婦看到孩子化身聖誕天使，開心道謝，「這是我們最棒的聖誕禮物！」

為了幫新生兒留下聖誕節回憶，本月19至25日在嬰兒室等候回家的寶寶，只要在父母同意下，都由童綜合醫院嬰兒室護理人員協助裝扮，將每位寶寶打扮成聖誕風，讓孩子度過人生中第一次的聖誕節。

童綜合醫院護理師群更用心拍下美美沙龍照，製成卡片送給辛苦的母親，卡片除了寶貝的照片，背面也由接生醫師親筆寫上祝福，希望孩子們都能健健康康的成長。

本月17日，32歲王姓產婦自然產下2784公克的漂亮小公主，收到兒童醫學部醫師徐鳴遠親筆寫的祝福卡片，看到孩子穿上聖誕服裝、化身聖誕小天使，很感謝醫護團隊的用心，開心地說這是最好的聖誕禮物。

童綜合醫院表示，至今已有24位寶貝變身成聖誕小天使，萌萌的造型擄獲了爸媽與醫護人員的心，在拍攝過程中，特別使用包裹造型拍攝，讓寶寶能夠有回歸母親子宮內的安全感，平穩且舒適地讓護理人員拍出最萌的照片。

童綜合醫院護理師用心拍下寶寶變裝的聖誕小天使沙龍照，製成卡片送給辛苦的母親，照片...
童綜合醫院護理師用心拍下寶寶變裝的聖誕小天使沙龍照，製成卡片送給辛苦的母親，照片背面由接生醫師親筆寫上祝福，希望孩子們健健康康成長。（童綜合醫院提供）
童綜合醫院護理師用心拍下寶寶變裝的聖誕小天使沙龍照，製成卡片送給辛苦的母親，照片...
童綜合醫院護理師用心拍下寶寶變裝的聖誕小天使沙龍照，製成卡片送給辛苦的母親，照片背面由接生醫師親筆寫上祝福，希望孩子們健健康康成長。（童綜合醫院提供）
童綜合醫院嬰兒室護理人員協助將每位寶寶打扮成聖誕風，讓孩子度過人生中第一次的聖誕...
童綜合醫院嬰兒室護理人員協助將每位寶寶打扮成聖誕風，讓孩子度過人生中第一次的聖誕節。（童綜合醫院提供）

聖誕節 天使 醫學

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