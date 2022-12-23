撐過疫情 聖祖貢糖立足兩岸 放眼世界

聖祖食品副總葉杭希望能把貢糖帶到國際舞台。（記者蔡家蓁／攝影）

「紅煙蕃仔火，貢糖油呷粿」，這是昔日金門地區有錢人家才有的享受，在金門，只要提起貢糖，不少人就會想起第一品牌「聖祖食品公司」；公司創辦人葉錦湖、陳緣姿夫婦，胼手胝足，從南北貨做起，如今已是兩岸三地都有門市的食品王國，希望有朝一日可把貢糖賣到國外。

民國1990年戰地政務解除，葉錦湖看好觀光 商機，成立「太祖實業」跨足做貢糖，品牌沿用多時，但因沒登記，商標遭他人註冊走，1999年更名「聖祖」貢糖。

經過32個年頭，如今聖祖在兩岸三地共11家門市，創下很多第一，包括第一家成立開放式參觀工廠、第一家在全省統一超商 都可買到的貢糖品牌，口味、品項、得獎紀錄也最多，成為金門貢糖業的第一品牌。

31歲的葉杭是聖祖食品公司副總經理，他是家中唯一男丁，畢業後就接起家業；以前公司以在地銷售為主，占總體業績90％；三年前疫情 措手不及，當時業績下滑，每月員工薪資都是幾百萬在燒，好在企業體質好，才撐過來。葉杭說，疫情衝擊下積極發展大型通路跟線上購物，這一年也打進7-11超商，家樂福、大潤發，明年進軍全家，希望多點開發；除了食品業，聖祖也轉型投入餐飲業、民宿業等異業資源，多元拓展事業版圖。