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求學時就走歪 警官涉偷拍 逾70女受害

記者蔣永佑／台北23日電
台北地檢署偵辦色情影片論壇「觸感論壇」、「創意私房論壇」，繼查出前屏東縣警局員警劉汶燁涉案後，又查出花蓮港務警察總隊二線二星警官許秩軒也是涉案賣家。(記者蔣永佑／攝影)
台北地檢署偵辦色情影片論壇「觸感論壇」、「創意私房論壇」，繼查出前屏東縣警局員警劉汶燁涉案後，又查出花蓮港務警察總隊二線二星警官許秩軒也是涉案賣家。(記者蔣永佑／攝影)

台北地檢署去年查獲色情影片網路論壇「觸感」、「創意私房」，兩波起訴包括屏東縣警局劉姓員警在內的影片賣家、二名論壇經營者共18人；擴大偵辦又查出花蓮港務警察總隊二線二星許姓警官也是賣家，涉嫌偷拍逾70名女子，昨依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌，起訴許男等七名賣家和陳姓業者共一人。

檢方調查，2018年許男甫自警大畢業，就被查獲在高中母校女廁裝設針孔偷拍學妹如廁，後來獲檢方緩起訴。豈料這次檢警從其個人電腦中，發現他涉嫌於2017、18年間，在泳池更衣室多次偷拍女子淋浴，甚至連自己2018至21年間多次到旅館買春，都偷拍自己性交易過程賣給論壇，至少有70名女子受害。另外查扣七個疑用來偷拍的針孔密錄器。

許男落網後坦承偷拍並賣出影片給論壇，表示出於好奇才偷拍。檢方查出，他曾將就讀警大時期偷拍五名女同學沐浴的影片，賣給色情論壇獲利近10萬元。

檢警第三波行動除查獲許男，另查出張姓、謝姓、鄭姓、王姓及兩名陳姓共六名賣家也販賣色情偷拍片給「觸感」論壇，連同陳姓、王姓、朱姓三名網站論壇經營者，十人一併依違反兒少條例等罪嫌起訴。

2015年間，男子張子彥潛入台大醫學院、北一女和多處公共女廁裝設針孔偷拍被捕，被害人多達60人，事後有被害人發現遭偷拍影片在網路上販售、流傳；檢警查出張男是將影片賣給上述兩論壇牟利，搜索後循金流清查，發現有官警涉案。

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