68%勞工年收入未達平均總薪資 比率創新高

主計總處21日公布去年工業及服務業受雇員工全年總薪資中位數為50萬6000元台幣，全年平均總薪資67萬元。(本報資料照片)

主計總處昨公布最新薪資中位數統計，去年工業及服務業受雇員工全年總薪資中位數為50萬6000元(台幣，下同，約1萬6480美元)，意味有半數、406.5萬人，每月收入不到4萬2000元。至於去年平均總薪資67萬元，雖是近3年最高，但有68.31%、約555萬名受雇員工年收入未達平均總薪資，比率創新高。

此外，總薪資最高的10%與最低10%薪資差距擴大為4.09倍，也是自2016年差距縮小後，近6年來，首次差距擴大。

主計總處表示，去年因疫情 影響內需產業，但全球經濟回溫，出口成長暢旺，影響受雇員工薪資狀況。

官員說，各行業中，以電子零組件製造業薪資中位數72萬5000元、增加9.33%最多，其次是電腦電子產品及光學製品製造業薪資中位數74萬1000元、成長7.82%；金融保險 業102萬3000元、增幅5.65%排名第3。但受疫情影響較大，如藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育 業（不含小學以上各級公私立學校等）等，薪資中位數都未達40萬元。

不過，去年未達平均薪資比率68.31%，高於前年的67.88%，顯示薪資中位數提高，但未達平均數比率反而增加。

官員說，主要是去年出口產業佳，高薪的人領到較高的年終獎金與業績獎金， 因此拉高平均薪資，也將整體薪資中位數拉高，但疫情影響基本工資調幅，低薪族薪資成長跟不上全體。

目前全體受雇員工有813萬人，主計總處每年底發布前一年工業及服務業受雇員工全年總薪資中位數，也就是將所有受雇員工按總年薪從最高排到最低，居於中間位置的數據就是中位數。去年前10%級距平均總薪資122萬4000元，最後10%級距為29萬9000元，兩者差距4.09倍， 較前年的4倍擴大。

主計總處也公布各縣市工業及服務業企業雇用台灣籍全時員工薪資統計，總薪資中位數排名前3的縣市依序為新竹市77萬元蟬聯冠軍，新竹縣68萬4000元躍居第2，台北市滑落到第3為68萬3000元。至於總薪資平均數，前3名依序為新竹市106萬9000元、新竹縣92萬9000元、台北市88萬4000元。