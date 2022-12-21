揮別「雄女紅」高雄女中新校門啟用 網友評像候車亭

雄女新校門落成啟用，門廊式的舊大門改建為新穎現代的白色建築體。(記者徐如宜／攝影)

創校98年的高雄女中，今天迎來第四代新校門，門廊式的大門改建為新穎現代的白色建築體，校友們充滿期待，師生覺得新大門簡約大器，網友評論像公車站、候車亭。校長鄭文儀表示，新大門有3大特色，具現代感與實用性，量體使用特殊鋼材，內凹設計讓車輛與人員都有緩衝空間。

今年初高雄女中老校門將拆除改建的消息傳出，引來大批校友、學生拍照留念。對雄女人來說，每日進出的大門充滿學生時代的回憶，這裡也是不少男學生「站崗」的地方。

台灣省立高雄女子中學第一代校門建於1947年，簡單樸實，有4個明顯的立柱；1974年改名為台灣省立高雄女子高級中學，第二代校門將原來的4門柱，改為L型白色大門；第三代校門建於1984年，因配合當時新建大樓而重新設計成磚紅色門廊式校門，校名為高雄市立高雄女子高級中學。

雄女校長鄭文儀表示，第四代新校門呼應即將來臨的雄女新未來、新形象，新校門有3個特色，第一，設計非常現代感、具實用性，是學生上下學時等待與休憩的地方，外送餐盒也有放置的地方；第二，建築使用特殊建材，保用超過百年，不會滲漏、龜裂；第三，設計有創新思維，許多校門都貼著人行道，雄女大門則是內凹設計，從外觀看非常開闊，車輛與人員都有安全的緩衝空間。

新大門也引發討論，有網友覺得難看，批評像公車站、候車亭，也有人認為舊校舍配新大門不搭軋，校名還被柱子擋住。全白柱杆的設計，像加工出口區、濱海公園、也像看守所大門口。

雄女呂同學與陳同學說，新校門比較現代化，以前是磚紅色，現在則是現代的純白色，每個人的喜好不一樣。鄭文儀表示，傳統會有起始點，美感也有過渡期，像法國羅浮宮貝聿銘的金字塔，新建時也是一片嘩然，現在成為羅浮宮的經典形象。雄女大門當初的設計，也是經過全校討論產出。

教師林妍慧是雄女校友，她覺得新校門簡約大器。市議員當選人湯詠瑜也是雄女校友，她表示，新校門穿透感的設計，有歡迎擁抱的感覺，也象徵新時代的不同。