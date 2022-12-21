北市營養午餐喝餿湯 柯遭批卸任「螺絲掉滿地」

台北市教育局協同衛生局人員，昨到力行國小稽查營養午餐供餐流程。（圖：北市教育局提供）

台北市立力行國小團膳業者搞烏龍，前天將上周餿水湯送到一年級某班，有兩名學童喝下肚。北市教育局 協同衛生局昨稽查，校方今起暫停供餐，也將依疏失記點罰款，行政調查結果最快一周出爐。議員批柯市府將卸任「螺絲掉滿地」。市長柯文哲 怒批「這是不該犯的錯誤」，要寫檢討報告，該懲處的會懲處。

校方昨緊急開會，決議停止供餐二周改善，未來須經衛生局稽查合格，並由廠商提出食品安全衛生改善報告及送餐SOP，學校審核後才能恢復供餐，倘未改善將視為重大違失終止合約，午餐供應委員會決議記一般缺失八點、重大缺失五點，並罰款2萬6000元。誤送餐桶的人員暫停服務。

鴻海前發言人、華山文創品牌長劉冠吟剛好是班上家長，她在臉書發文說，接獲校方通知，「午餐湯品因為廚房疏失送錯送成上周餿水湯，真的是很大疏忽。」她批評，「這個噴桶是梅西 嗎？每個環節都守不了他」？

校方初步調查，發現近期供餐廠商送餐人員異動，在餐桶回收確認作業時出差錯，導致應回收的湯桶放上餐車，送至一年級課後班，班上15人有兩人誤飲。

校長黃國庭說，教師盛湯給學生時雖聞到怪味，卻以為是廠商特殊調味，直至二名學生喝過後反映，才知是廠商出包。教務主任許舜杰說，問題湯品上周五放在保溫餐車，送餐前避免汙染未打開檢查，他強調學童誤食的是「過期湯品」，而非「餿水」。學校也聯繫二名學童家長，放學後持續關心學生身體狀況，目前未傳異狀。事後緊急召開會報並做校安通報，昨再開午餐供應委員會，請廠商說明送餐流程，要求未來協力廠商在餐桶貼封條、押日期。

市議員王欣儀再爆溪口國小營養午餐先前才接續發生螺絲釘、尼龍細繩異物事件，罔顧學童食安。如今力行國小又發生「餿水湯」事件，為何廚餘可擺放超過三天？市府應重新檢視學校營養午餐現場加工、清運流程，並定期查核廚工教育訓練是否完善，對離譜違反食安事件應勒令停止供餐，啟動替代廠商。

關注學校午餐的民團表示，每一個環節的螺絲都鬆了，大家都談食農教育，但第一線人員顯然敏銳度不足。大享食育協會秘書長黃嘉琳說，小朋友吃到放了多天的廚餘湯，這是「非常誇張的食安問題」。出現這樣的疏失是「處處漏洞」，不能只歸咎一兩人的交接不熟悉，每天流程控管已經有問題。