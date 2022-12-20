手機銷售減小米傳裁員5000人 衝擊台廠供應鏈

智慧手機需求疲弱，全球第三大手機品牌小米傳出啟動大規模裁員，而台廠供應鏈業績恐受衝擊。 （中通社）

中國大陸手機 市場吹起寒風，品牌大廠小米 傳出啟動年底裁員 潮，這次裁員規模較大，小米員工表示恐達15%。以目前小米全職員工約3.5萬人推算，這波裁員人數預估將超過5000人，並涉及手機部、互聯網部、中國部等多部門。包括聯發科、友達、新鉅科等台廠供應鏈業績恐受衝擊。

小米是全球第三大手機品牌廠，市占率僅次於三星、蘋果。界面新聞引述小米員工的說法，表示這一波裁員整體規模暫未明確，各部門的裁員力道不盡相同，其中，中國區個別部門裁員比率高達75%，互聯網部也有團隊裁員40%。

針對裁員相關報導，小米昨回應，「媒體報導的裁員數量是錯誤的，實際上遠遠沒有這麼大的規模」，公司已經蒐集證據開始走法律程序。

小米手機業務疲軟，根據公司第三季財報，小米手機業務實現營收425.1億元人民幣（約60.87億美元），年減11.1%。出貨量為4020萬支，年減8.4%。Counterpoint統計，今年第三季小米在中國智慧手機市占率從去年同期的14%跌至13%，排在第五位。此外，陸媒報導，小米汽車的開發專案進度不如預期，最終可能導致產品競爭力下降。

據了解，陸廠品牌包括OPPO、小米、vivo等都是晶片大廠聯發科的客戶，而聯發科是全球手機晶片市占龍頭，因此難免受到影響。聯發科執行長蔡力行先前預期，客戶調整對其業務最大影響將反映在本季，而在未來需求展望不明朗的情況中，多數客戶下單仍然保守。不過，較早進行大幅度庫存管理的客戶已恢復部分拉貨動能，可能代表在明年上半年有機會見到更多回補庫存需求。

友達方面，由於今年雙十一銷售低於預期，至於黑色星期五的銷售業績尚未完全出爐，估計也將比前兩年差。法人預期，友達今年12月至明年第一季單月營收仍將維持低檔，預計明年第二季才可望見到營收較明顯的回升力道。