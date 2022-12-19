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食藥署失職在先 甩鍋喊「抗中保台」

記者鄒尚謙

中國大陸去年4月要求全球輸陸食品業者均需註冊登錄，不料，今年12月起，台灣眾多業者接到「禁銷令」，但從主責單位食藥署長吳秀梅，乃至行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元仍一如往常大打「抗中保台」牌，更藉由「佳德」糕餅的案例，大肆炒作大陸乘機竊取台灣商業機密的風向，根本就是失職在先、甩鍋在後。

這兩天有臉書粉專紛紛爆料，為何包括佳德在內等糕餅業會註冊失敗，原來是因為食藥署搞烏龍，把原本只需由業者自行登記的「糕餅類」，卻誤列需由政府統包送件的「包餡麵食」類，導致業者走了冤枉路。

雖然食藥署昨天列出時間序澄清並非搞錯申請項目，這部分真相還有待釐清，但可以確定的是，食藥署趁機誇大陸方要求提供配方、製程，更重要的是，陸方也不是特別針對台灣，而是一視同仁的做法。食藥署的操作，只是為了自己先前的怠惰而卸責。

至於食藥署乃至於蔡政府一再抱怨大陸對台灣比較嚴苛，說穿了，兩岸關係平和時，中國大陸願意讓利，睜一隻眼閉一隻眼，但近幾年來，兩岸關係降至冰點，民進黨政府更以抗中保台作為提款機，官員更以羞辱陸方為樂，在這種兩岸關係幾無溝通管道，中國大陸一切自然公事公辦，而蔡政府均以「已讀不回」四字來卸責。

上至行政院、下至食藥署，對於糕餅名家放棄輸陸，自顧自地唱起「抗中保台」老調，將所有問題甩鍋給中國大陸，但事實擺在眼前，食品業者自行上網登錄，註冊成功率高於食藥署統包，那政府還能高調地打著「有政府、請安心」大內宣口號嗎？

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