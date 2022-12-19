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台日同表格 陸食安未對台灣設更高門檻

台灣新聞組／台北19日電

中國大陸今年起食安新制上路，12月8日台灣105項水產品遭禁止輸銷中國，佳德糕餅因為不願提供配方等資訊，因此放棄補件，不再銷往大陸。衛福部多次對外表示，陸方對台灣比較嚴苛，但回歸問題本質，大陸要求業者提供原料占比、製程的內容，究竟是對台灣的特殊要求，還是一視同仁的標準？

查核一：大陸要求原料占比、加工工藝等是特定機密嗎？

台灣糖果餅乾麵食工業同業公會副理事長洪建龍表示，台灣的烘焙餅乾業可分為工廠與前店後廠等兩種型態，若是食品工廠，就得通過HACCP（食品安全管制系統）與ISO22000（食品安全管制）認證，但前店後廠的烘焙、糕餅業者，多未做HACCP。

洪建龍強調是為了溯源與食品安全，由於鳳梨酥的配方在成本與口感等演變下，餡料會改為經濟實惠、口感綿密的冬瓜餡，無論用冬瓜餡、純土鳳梨或冬瓜混合鳳梨餡，業者都要寫清楚麵粉、餡料比率等。

若添加維生素、抗氧化劑等，也得註明清楚，如同民眾購買麵包、餅乾，外包裝皆註明密密麻麻的成分來源的道理相同。

查核二：大陸只要求台灣註冊食品登記需填配方、製程？

全球要求出口國食品業者取得註冊的國家為中國大陸及美國。中美都針對特定食品有特殊要求，如提供配方或製程方式。

根據日本農林水產省的網站，企業輸出產品至中國大陸需登錄表格中，附件11「輸入食品海外製造企業登陸申請書」中，同樣得註明提供產品／配料在產品中占比、產品／製造加工過程，描述清洗、冷熱處理時間、包裝等製程等，代表註冊申請表格與台灣並無二致。

查核三：台灣要求業者交出原料供應商、銷貨名單？

食藥署針對台灣食品業者，依食安法需先登錄才能營業，食安法第九條規定，食品業者須做好食品追溯追蹤，發生食安事件可快速追溯上游供應商。該供應商資訊僅供業者本身、政府管理人員查閱，不對外公開。

結論：大陸對台灣申請輸銷條件與內容，未比他國更嚴苛。

餡料 日本

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