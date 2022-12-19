斷橋重建899天 宜蘭南方澳大橋通車

南方澳跨港大橋18日正式開放通車，橋上擠滿嘗鮮的車輛及民眾。（記者侯永全／攝影）

宜蘭南方澳跨港大橋2019年10月1日斷裂坍塌造成6死12傷，交通部投入9.8億元經費由蘇花改工程處重建，昨天通車；行政院長蘇貞昌說，斷橋後政府痛定思痛，總體檢全國2萬6000多座橋梁，建立監管制度，每座橋梁都有人管理，亡羊已經補牢。蔡英文 總統說，新橋讓國人感受到南方澳積極轉型與重生。

蔡英文昨天再度與蘇貞昌同台，媒體提問表示蔡、蘇互動似乎不熱絡，蘇貞昌表示，他和總統「閬日不閬禮拜」（台語「隔日不隔禮拜」），常見面討論國家大事，互動不斷，拿他與蔡總統間互動做文章，大可不必。外界要怎麼看，其實都是不同的眼鏡做不同的解讀，總統跟行政院長的辛苦彼此最清楚，都一起為國家努力、為人民做事，希望大家多給鼓勵和支持，在這麼冷的天氣中也會覺得很溫暖。

南方澳跨港大橋重建工期899天，歷經缺工，連日多雨及東北季風，克服工程困難，昨終於通車，地方雀躍。新橋設計為三跨連續變斷面加肋預力箱型梁橋，總長796.53公尺，其中橋梁595公尺、引道201.53公尺，橋面寬13至14.6公尺。橋梁造型發想自南方澳「鯖魚的故鄉」，道路兩側設人行步道 、造型欄杆及裝置藝術，夜間搭配藝術光雕，色彩亮眼，結合交通與觀光 於一體。