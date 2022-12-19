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教部再令未轉型6私校解散 被批程序瑕疵、違憲

台灣新聞組／台北19日電
教育部18日召開第九次私校退場審議會，將已停辦超過三年仍未改辦的六所私立學校，依私校退場條例解散董事會。圖為益新工商現況。(圖：益新工商董事會提供)
教育部18日召開第九次私校退場審議會，將已停辦超過三年仍未改辦的六所私立學校，依私校退場條例解散董事會。圖為益新工商現況。(圖：益新工商董事會提供)

教育部昨召開私校退場審議會，將已停辦逾三年仍未改辦轉型的六所私立高中職，依私校退場條例解散董事會，包括花蓮國光商工、屏東志成商工、雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中、高雄高美醫專，未來校產只能捐贈給退場基金、中央機關或公立學校，或歸屬學校所在地的地方政府。

教育部今年中已依私校法解散六校董事會，但至今未有學校完成解散董事會、清算程序，且六校因不滿行政處分提訴願（五校審理中，大同高商日前自行撤案），如今教育部則依新上路的私校退場條例「再次」解散六校董事會。

退審會發言人、國教署長彭富源說，昨是變更解散董事會的法源依據，後續將依退場條例第21條規定，循私校法完成解散、清算程序，但校產歸屬將不比照私校法優先適用董事會捐助章程，「剩餘學校財產就是歸公」，由於各校資產跟負債不一，解散清算時程未定，將督促各法人盡速完成。

彭富源還說，國光商工曾要改辦文化藝術基金會、大同高商要改辦社福基金會，卻因校產規模與改辦後效益不相稱被駁回；益新工商有意改辦社福機構，但該校財務決算與現有財務無法連結，因此不予同意；高美醫專、華濟永安高中、志成商工未提出改辦計畫。

但不少私校質疑，教育部有程序瑕疵、違憲之嫌，六校就像私校退場白老鼠。昨華濟永安高中未出席退審會，該校受訪說，教育部臨時通知開會，來不及準備資料，且此舉明顯侵害私人財產，有違憲之嫌。

益新工商董事會則說，會議通知16日才用平信寄達，打開信才知上周四前就要提供補充資料，昨只能口頭報告；且去年6月開始提案改辦長照村，送四次被退三次，每次理由都不同，今年3月開私校諮詢會審議改辦計畫、6月直接裁定解散法人，卻在11月補發函改辦「不予許可」，死刑槍決後再回頭說明罪名，程序有瑕疵，六校就像私校退場白老鼠。

志成商工、大同高商則不予回應；國光商工董事邱益壽說，將靜候訴願結果再回應；高美醫專未取得聯繫。

6私校董事會遭解散 校產充公 製表／趙宥寧
6私校董事會遭解散 校產充公 製表／趙宥寧

教育部 公立學校 長照

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