我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

FTX破產台灣災情全球第7 央行報告首度示警

記者戴瑞瑤／台北18日電
FTX正進行破產整頓。（路透）
FTX正進行破產整頓。（路透）

FTX破產風暴，全球有上百萬名投資人淪為受災戶，台灣名列重受災國家中第七大。中央銀行近期特別針對FTX事件進行分析報告，報告中更首度提出示警，認為針對虛擬資產等高風險的投資「宜適度漸進納管」。

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX於11月無預警聲請破產，影響範圍橫跨全球，台灣災情排名全球第七，尤其台灣不少受災戶都是小資族與年輕族群，台灣受災戶已組成自救會尋求法律協助。

央行在15日舉行理監事會議後的報告中，特別針對FTX事件進行分析。央行於報告中表示，FTX因提供多樣化的虛擬資產交易服務，並以大量廣告等各種行銷管道向大眾廣泛宣傳，業務擴張快速，僅約三年便成為全球第二大虛擬資產交易所。然而，在媒體揭露FTX關係企業存在帳務問題後，FTX發行的虛擬資產「FTT」代幣遭拋售，其客戶大舉提領存於FTX內的資產，但FTX無法兌現客戶的提領需求，遂向法院聲請破產重整。

央行分析，FTX破產的原因主要有四項。第一，FTX破產的根本原因，並非流動性不足，而是挪用客戶資產，FTX帳上的美元資產被挪用到僅剩兩億美元，無法支應51.4億的美元負債。

第二，FTX缺乏公司治理，存在財務報表未經審計、沒有董事會會議紀錄、現金管理內控不足等重大缺失，因而無法阻止FTX高層將FTX帳戶內的資金，包括客戶的資金，當作個人金庫般隨意使用。

第三，FTX對外積極營造受監管的正面形象，但其總部卻選擇設在監管較為寬鬆的巴哈馬，且未在客戶當地接受適當的監管，使客戶權益受損。

第四，FTX不是銀行卻以高利吸金，吸引許多追求穩定報酬的投資人，使破產的影響波及更多人。

針對這次FTX破產事件，央行認為帶給社會有四大啟示：第一，大型虛擬資產交易所倒閉，勢必將引發市場連鎖效應，FTX的客戶、債權人及投資人等均受到波及，全球虛擬資產市場也經歷不小的波動。

第二，虛擬資產業者透過代幣從事吸金、存款及借貸等業務，這些金融代幣化的行為並未改變業務本身的金融屬性；虛擬資產交易所創造的投資新工具，是屬證券代幣化的運作模式，但均未受到金融監理機關的監管。

第三，FTX事件促使國際間再次呼籲相關金融監理機關強化虛擬資產監管。

第四，目前台灣民眾如投資非經核准在境外提供的商品，應自行評估風險，未來主管機關對虛擬資產等高風險的投資，宜適度漸進納管。

破產 投資 央行

上一則

分析師秀4原因：鴻海放棄紫光不可惜

下一則

高科大落海學生鬼門關走一回 爆老師還命隔天出海

延伸閱讀

別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣

別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣
參與兒子企業經營？ FTX創辦人父母遭調查

參與兒子企業經營？ FTX創辦人父母遭調查
FTX新執行長時薪1300元 比蒙受損失的客戶還快領到錢

FTX新執行長時薪1300元 比蒙受損失的客戶還快領到錢
紐時：FTX商業帝國是家族事務 史丹福任教父母當最強後盾

紐時：FTX商業帝國是家族事務 史丹福任教父母當最強後盾

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25
鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
陳文茜。（取材自臉書）

陳文茜裝人工血管「不停滲血」 自認康復可能性不到1％

2022-12-14 20:29

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅