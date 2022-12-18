FTX破產台灣災情全球第7 央行報告首度示警

FTX正進行破產整頓。（路透）

FTX破產 風暴，全球有上百萬名投資 人淪為受災戶，台灣名列重受災國家中第七大。中央銀行近期特別針對FTX事件進行分析報告，報告中更首度提出示警，認為針對虛擬資產等高風險的投資「宜適度漸進納管」。

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX於11月無預警聲請破產，影響範圍橫跨全球，台灣災情排名全球第七，尤其台灣不少受災戶都是小資族與年輕族群，台灣受災戶已組成自救會尋求法律協助。

央行 在15日舉行理監事會議後的報告中，特別針對FTX事件進行分析。央行於報告中表示，FTX因提供多樣化的虛擬資產交易服務，並以大量廣告等各種行銷管道向大眾廣泛宣傳，業務擴張快速，僅約三年便成為全球第二大虛擬資產交易所。然而，在媒體揭露FTX關係企業存在帳務問題後，FTX發行的虛擬資產「FTT」代幣遭拋售，其客戶大舉提領存於FTX內的資產，但FTX無法兌現客戶的提領需求，遂向法院聲請破產重整。

央行分析，FTX破產的原因主要有四項。第一，FTX破產的根本原因，並非流動性不足，而是挪用客戶資產，FTX帳上的美元資產被挪用到僅剩兩億美元，無法支應51.4億的美元負債。

第二，FTX缺乏公司治理，存在財務報表未經審計、沒有董事會會議紀錄、現金管理內控不足等重大缺失，因而無法阻止FTX高層將FTX帳戶內的資金，包括客戶的資金，當作個人金庫般隨意使用。

第三，FTX對外積極營造受監管的正面形象，但其總部卻選擇設在監管較為寬鬆的巴哈馬，且未在客戶當地接受適當的監管，使客戶權益受損。

第四，FTX不是銀行卻以高利吸金，吸引許多追求穩定報酬的投資人，使破產的影響波及更多人。

針對這次FTX破產事件，央行認為帶給社會有四大啟示：第一，大型虛擬資產交易所倒閉，勢必將引發市場連鎖效應，FTX的客戶、債權人及投資人等均受到波及，全球虛擬資產市場也經歷不小的波動。

第二，虛擬資產業者透過代幣從事吸金、存款及借貸等業務，這些金融代幣化的行為並未改變業務本身的金融屬性；虛擬資產交易所創造的投資新工具，是屬證券代幣化的運作模式，但均未受到金融監理機關的監管。

第三，FTX事件促使國際間再次呼籲相關金融監理機關強化虛擬資產監管。

第四，目前台灣民眾如投資非經核准在境外提供的商品，應自行評估風險，未來主管機關對虛擬資產等高風險的投資，宜適度漸進納管。