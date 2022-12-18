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高科大落海學生鬼門關走一回 爆老師還命隔天出海

記者林品君、陳弘逸／高雄18日電
學生指控授課老師高興一要同學在寒流下水，但在同學下水20分鐘後才抵達現場。(取材自Dcard)
學生指控授課老師高興一要同學在寒流下水，但在同學下水20分鐘後才抵達現場。(取材自Dcard)

高雄茄萣情人碼頭昨天上午發生一起學生集體落水意外，高雄科技大學海洋休閒管理系在興達港內進行獨木舟訓練課程，因天氣惡劣，導致28名學生受困海上、5名學生落海，消防及海巡獲報，緊急將學生救起，後續校方表示都有進行天候評估、港內安全，但昨晚卻有學生在Dcard發文表示自己「鬼門關走一回」，怒控校方罔顧學生生命安全，避重就輕只談自己救人，不談學生「自救」的事實，落水隔天還要學生出海拉船。

昨天上午，高雄科技大學海洋休閒管理系在興達港，進行屬系上必修的獨木舟課程，到場學生共61名，其中28名在上午10點左右，從情人碼頭划船出海，要到對面約距2公里的興達發電廠沿岸，不到20分鐘，就有學生被風浪打落海，以及受困興達發電廠沿岸的蚵棚；授課老師高興一表示疑為學生操槳不當落海，都有被隨行教練及救生員救起。

有修課學生昨晚在Dcard發文，指控授課老師明知周末有寒流，仍執意要同學下海，且碼頭只有倉庫和行動淋浴間，沒有熱水，十幾度低溫進行海上訓練，卻沒有任何協助學生保暖的措施；海巡署問授課老師高興一為何讓學生下水，高稱「下水前天氣很好」，但有同學指出，老師是在他們「下水後20分鐘」才到現場。

多名同學在Dcard還原海上受困情形，表示現場狀況比校方對外宣稱的還要危急；他們被風浪打到興達發電廠沿岸蚵棚，只能靠抓住蚵棚木柱避免落水，但木柱結滿藤壺，同學手都被刮出銳利傷痕，只好再躲到消波塊附近等待救援；當時僅靠助教滑IRB救生艇分批載運同學上岸，半小時載不到10人，所幸現場有同學攜帶手機，他們才得以「自救」，聯絡消防求援，出海約2小時後獲救上岸。

還有同學表示，許多落海同學是被身邊同學救上獨木舟，再抓住彼此的船避免失散，因為當時海上已經「起霧」。他們漂流海上等不到救援，只好憑己力努力上岸，還被沿岸岩石割傷；14個人躲在一間倉庫用肥料米袋或塑膠袋取暖，不斷確保彼此意識清醒。同學形容當時周圍就像「荒野」，他們其中1人出去找人求助，好久才找到一個開貨車的阿伯，將所有同學載回他家，全數人才免於失溫危險。

有8名學生因身體狀況不佳送醫，其中有同學說他抵達碼頭時已凍到無法站立，需靠其他同學背上救護車；還有同學說他媽媽哭著到醫院看他，過程卻等不到老師一句關心，現在「一想到在海上的經歷就覺得好害怕」；醫院現場護理師也氣憤說「不知道風浪有多大嗎？這種天氣怎麼能讓學生下去滑獨木舟？」

另有同學爆出，授課老師高興一於全數學生救上岸後，竟還要求他們隔天要到興達港，把滯留電廠沿岸的獨木舟拉回來，經學生抗議才得以取消。

目前多名修課學生群起在Dcard發聲，還有過去「有類似經驗」的學長姐一同聲援，高科大學生會也正蒐集相關學生說法，還原事實並代表向校方申訴，要學校還給學生一個安全的上課環境。

學生怒控授課老師還要他們在落水隔天，回到興達港把滯留發電廠沿岸的獨木舟拖回來。(...
學生怒控授課老師還要他們在落水隔天，回到興達港把滯留發電廠沿岸的獨木舟拖回來。(取材自Dcard)
高雄科技大學海洋休閒管理系學生昨到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海...
高雄科技大學海洋休閒管理系學生昨到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。(記者陳弘逸／翻攝)
有學生爆料，指十幾名同學靠「自救」躲到興達發電廠沿岸一間倉庫，用肥料米袋或塑膠袋...
有學生爆料，指十幾名同學靠「自救」躲到興達發電廠沿岸一間倉庫，用肥料米袋或塑膠袋取暖，經好心阿伯搭救，才得以脫離失溫危險。(取材自Dcard)
昨天高雄科技大學海洋休閒管理系學生冒著寒流，從情人碼頭划獨木舟出海，要到對面約距...
昨天高雄科技大學海洋休閒管理系學生冒著寒流，從情人碼頭划獨木舟出海，要到對面約距2公里的興達發電廠沿岸。(取材自Dcard)
高科大學生會正蒐集相關學生說法，還原事實並代表向校方申訴，要學校還給學生一個安全...
高科大學生會正蒐集相關學生說法，還原事實並代表向校方申訴，要學校還給學生一個安全的上課環境。(取材自Dcard)

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