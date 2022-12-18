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入冬首波寒流發威 全台1天至少68猝死

台灣新聞組／台北18日電
入冬最強寒流報到，鋒面挾寒流南下，各地氣溫明顯下降，台北市復興公園溫泉泡腳池一位難求。（記者林伯東／攝影）
入冬最強寒流報到，鋒面挾寒流南下，各地氣溫明顯下降，台北市復興公園溫泉泡腳池一位難求。（記者林伯東／攝影）

入冬最強寒流報到，前天傍晚到昨晚短短一天，全台至少有68人猝死，多為高齡長者，尤其是有內科疾病者。各地消防局表示，雖然無法判定與天冷有直接關係，但仍呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病。

台北市至昨傍晚有13人到院前已無呼吸心跳，11人搶救後仍不治；新北市11人送醫，其中六人死亡。桃園市八男、兩女疑因低溫猝死，多為年長者，仍有三人正值30歲至50歲中壯年驟逝。另有一名65歲男子送醫時無呼吸心跳，搶救後幸運救回。

新竹縣市、苗栗、南投縣都各有三人心肺功能停止，搶救後不治，多為年逾80的高齡者，年紀最大已102歲，南投縣三名長者均有慢性疾病。

中部地區前天傍晚後氣溫下滑，夜間還挾風帶雨，彰化縣三人猝死。基隆市、嘉義市、雲林縣也都有兩人猝逝，台中、台南、屏東、台東和宜蘭等縣市則無相關案例。

花蓮猝死案例為93歲邱姓老翁，昨近午家人發現他坐在輪椅上沒動靜，急救無效離世。

高雄市消防局統計共13人死亡，從17歲至96歲，其中一人路倒，其餘12人疾病送醫，其中17歲少年原本就罹患罕見疾病；嘉義縣消防局也接獲六件。    

氣象局前天發布低溫特報，全台僅台東縣、澎湖縣兩縣市未納入低溫範圍，各醫院急診從昨下午開始，人數已比平常增加三到四成，並以心肌梗塞、心衰竭、腦中風三大類患者為主。

花蓮門諾醫院心臟內科主治醫師陳翰興提醒，氣溫驟降，增加急性腦血管中風、心肌梗塞風險，若有胸悶胸痛、呼吸困難、噁心頭暈等症狀，很可能是急性心臟病；臉部表情不對稱、雙手無法順利平舉及口齒不清，則可能是中風徵兆。

彰化縣消防局建議，老人家、心血管疾病及三高族群，起床前應先穿上較保暖衣物，再從被窩裡出來，也可戴帽子、圍圍巾，或穿較高領的衣服，可考慮多層次穿搭發熱衣、羽絨衣或羊毛衣保暖。

猝死 中風 低溫

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