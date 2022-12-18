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新聞眼／再演「綠能」無所不能？踐踏能源轉型

記者侯俐安
各路人馬搶食離岸風電大餅，恐再上演「綠能無所不能」。（中央社）
各路人馬搶食離岸風電大餅，恐再上演「綠能無所不能」。（中央社）

一家資本額5萬元（台幣，下同）、公司登記處只有一個座位的業者，與外商合資成立實收資本額需5000萬的航空公司，主管機關在不予籌設後，又在短時間內「開綠燈」通過，目的無非是對準台灣綠能產業需求。儘管籌設前期適法性看似無破綻，卻甩不開資金疑雲纏繞。台灣在能源轉型路上，已有多起案例是政府為達目標留下的汙漬，都是洗不掉的痕跡，不得不慎。

台灣為達成2025年非核家園政策目標，在離岸風電投入超過兩兆預算，吸引國內外廠商搶進開發。蔡英文總統曾強調，2025年再生能源要達到20%的政策目標，也強調台灣絕對不能把綠能產業商機、技術和就業機會，白白讓給其他國家，「我們要在全球能源轉型的這條路上抓住契機」。

不過，台灣在追求成為亞洲綠能發展中心的路上卻走得顛簸。2017年，德商達德能源子公司麗威風電欲在桃園觀音、大園外海，設置上百支風機，在層層闖關後，卻在最後因距離桃園機場近、影響飛安，全案歷經三年，遭經濟部能源局解約，成為綠能倉促上路卻弄巧成拙的惡例。

去年7月，離岸風電被媒體爆出荷蘭商涉入風電國產化造假，一家荷商與台灣公司合資成立海事工程公司，拿下哥本哈根基礎建設基金在台的海事工程標案，卻出現假國產真外資怪象，是否涉及外資來台洗錢與違法情事，相關單位已介入調查，但從公司設立章程時就可窺見不合理之處。離岸風機國產化項目無直升機，但德商Heli與台灣海力公司成立的海立航空欲經營直升機業，依民航法需符合一定的持股比例。台灣有11家普通航空業，海力以懸殊資本額取得籌設許可，政府卻絲毫不覺怪異。

近年來「綠能無所不能」，先有光電業者卯足勁在全台各地搶地種電，又有離岸風電引發占據西岸漁場、改變生態爭議。業者揮動能源轉型大旗，無往不利，也成為掩護不合理開發、經營的藉口。當各方搶食這塊大餅時，政府別為達標犧牲台灣的土地與產業。

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