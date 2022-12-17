寒流襲全台 彰化4人送醫無呼吸心跳

氣溫驟降，彰化縣消防局表示，從17日下午8時到18日上午8時為止，彰化縣已有4人送醫OHCA(到院無呼吸心跳）。（圖：彰化縣消防局提供）

寒流壟罩全台，氣溫持續下探，彰化縣清晨溫度約10℃， 消防局表示，從17日上午8時到18日上午8時為止，彰化縣共有4人送醫OHCA（到院無呼吸心跳），雖然無法判定是否與天冷有關，消防局仍呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病 。此外，花壇鄉17日晚發生工廠火警，雖然無人傷亡，但消防局也呼籲民眾要注意防火。

彰化縣消防局指出，消防局從昨天上午8時到今天上午8時，共受理51件救護案件，其中非創傷性救護4人送院無呼吸心跳， 這四名分別是有3男1女，年齡最高的是90歲，最年輕的才60歲。

消防局表示，過去平均一天救護案件是54件，但昨天清晨到今天清晨反而減少3件，可能是因為天冷民反而避免出門，甚至比平時更留意自己身體狀況。

彰化縣消防局建議，老人家、心血管疾病及三高 族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

此外，彰化縣消防局也指醒民眾，除加強保暖外，使用瓦斯熱水器及電暖器具也應注意室內通風及用電安全。消防局指出，一氧化碳中毒案件大部分是因燃氣熱水器安裝不當，加上氣溫降低緊閉門窗，環境通風不良所造成。因此，提醒家中使用熱水器、瓦斯爐等燃氣爐具時，務必打開窗戶，保持居家環境通風，避免通風不良，燃燒不完全，發生一氧化碳中毒的憾事。

彰化縣花壇鄉長昇街17日晚發生工廠火警，因水源不足，消防局出動各式消防車24輛、救護車1輛、消防人員52人、役男2人前往搶救，到9時51分火勢控制，無人員傷亡。（圖：彰化縣消防局提供） 彰化縣花壇鄉長昇街17日晚發生工廠火警，因水源不足，消防局出動各式消防車24輛、救護車1輛、消防人員52人、役男2人前往搶救，到9時51分火勢控制，無人員傷亡。（圖：彰化縣消防局提供）